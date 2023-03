Neymar, Riolo et l'appel du PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

De nouveau blessé au mois de mars, Neymar a encore une fois manqué un grand rendez-vous avec le PSG. Suite à l'élimination de Paris en huitième de finale de la Ligue des Champions, Daniel Riolo demande le départ du Brésilien.

Malgré les promesses faites par Neymar en début de saison, le joueur de 31 ans n'a pas tenu son rang et a été une nouvelle fois blessé à la cheville. Une blessure qui poursuit Neymar depuis son arrivée au PSG. Après le Real Madrid, Manchester United, le FC Barcelone, le Brésilien a encore manqué un match à élimination directe de Ligue des Champions avec Paris. Absent contre le Bayern Munich, Neymar a cruellement manqué aux Parisiens. Pour Daniel Riolo, son absence est celle de trop. Neymar qui est blessé jusqu'à la fin de la saison doit quitter le club de la capitale selon le journaliste sportif qui estime que l'ancien joueur du Barça n'a plus sa place au PSG.

Neymar, la rock star déchue du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Quand on voit que Neymar, entre deux matchs de Ligue des champions, aime provoquer en faisant un tournoi de poker, en se photographiant au McDo pour répondre à Mbappé. Ce ne sont pas des rock stars car il y a un côté romantique dans une rock star, mais là on est plus face à des enfants capricieux et gâtés. Cet empilement de stars ne donne rien, car ils ne sont pas managés au PSG. Si Nasser Al-Khelaifi m’appelle je lui conseille quoi ? Déjà on enlève la totalité des joueurs qui ne sont plus au niveau. Je vais parler des plus connus, les « vieilles vedettes ». Lionel Messi, mais surtout Neymar qui est tout le temps blessé. C’est une star qui est le plus gros transfert de l’histoire du football avec 220 millions d’euros, vous lui donnez entre 30 et 50 millions d’euros par an, c’est difficile à certifier le chiffre de son salaire, et au final, si vous accumulez toutes ses années au PSG, il a joué 50% des matchs. Imaginez une entreprise dont le cadre principal ne travaille qu’un jour sur deux. Bien sûr qu’il faut le virer, il n’a plus le niveau, il n’apporte rien et il est tout le temps blessé » a déclaré Dario Riolo samedi 11 mars lors de l'émission Quelle Époque sur France 2.

Le PSG au forcing pour faire partir Neymar

Reste à savoir ce que va faire la direction parisienne avec Neymar qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le PSG. Et pour une fois, la direction parisienne semble en accord avec le polémiste de RMC, puisqu'elle cherche à se défaire du Brésilien. Le pressing pour lui trouver une porte de sortie risque d'être encore plus appuyé l'été prochain, même si avec son contrat en béton et le salaire qui va avec, le "Ney" peut très bien décider de continuer l'aventure à Paris sans se soucier des médisants. Mais le Paris SG sera au moins fixé, pour un joueur qui flambe quelques mois dans l'année, et n'est désormais plus là dans les moments qui comptent.