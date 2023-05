Neymar prêté à Madrid, le PSG lance les soldes d'été

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Au fil des mois, Neymar est devenu un problème de plus au PSG. Encore blessé et pas irréprochable hors du terrain, le Brésilien est menacé de départ l'été prochain. Le club parisien approche même son rival du Real Madrid pour un transfert l'été prochain.

Cette semaine, le PSG a eu la peau de Lionel Messi. L'Argentin a payé son voyage de dernière minute en Arabie saoudite : suspendu deux semaines par le club parisien, il ne prolongera probablement pas la saison prochaine à Paris. Neymar pourrait être la prochaine victime du ménage opéré en attaque au PSG. Le Brésilien n'arrive pas à disputer une saison complète au PSG, ayant dû achever celle-ci contre Lille le 19 février dernier sur une ultime blessure à la cheville. Surtout, c'est hors du terrain qu'il fâche son employeur : soirées poker, fêtes, déclarations maladroites sur les réseaux sociaux. Neymar a du mal à se tenir correctement. Sa dernière pique lâchée contre Kylian Mbappé dans la semaine via un journaliste brésilien fragilise son avenir parisien.

Neymar prêté au Real Madrid, le PSG craque

Déjà évoqué l'été dernier, un transfert de Neymar est secrètement souhaité au PSG. Il permettrait d'évacuer un gros contrat de la masse salariale alors que le Brésilien est encore sous contrat jusqu'en 2025. Pas sûr toutefois que la liste des prétendants soit longue. Chelsea était tenté, mais les gros et onéreux ratés de cette saison vont refroidir Todd Boehly. C'est pourquoi, selon le site DefensaCentral, le PSG sonde le Real Madrid pour y envoyer Neymar cet été, alors même que Téléfoot a confirmé ce dimanche que le numéro 10 de la Seleçao avait des velléités de départ, la venue d'Ultras devant son domicile l'ayant clairement agacé.

Selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaifi aurait même contacté Florentino Perez en ce sens. Il souhaiterait prêter le Brésilien aux Merengue. Un prêt avec option d'achat pour se débarrasser du Brésilien au plus vite. Cependant, cette possible arrivée ne séduit pas vraiment l'état-major madrilène. Le Real Madrid mise désormais sur des joueurs plus jeunes pour construire un avenir doré. Vinicius et Rodrygo avaient montré la voie et Jude Bellingham est attendu de pied ferme. Neymar apparaît trop usé et surtout trop difficile à gérer pour incarner un transfert idéal. En plus, il est impensable de voir le Real Madrid aider son rival parisien sur le sujet, notamment après le dénouement du dossier Mbappé en 2022.