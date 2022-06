Neymar offert par le PSG, le Real a bien rigolé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Neymar a essuyé un cuisant refus de la part du Real Madrid, un club qui rêvait pourtant du Brésilien il y a encore quelques années de cela…

La fin de l’histoire entre Neymar et le club de la capitale française est peut-être plus proche que prévue. Prolongé jusqu’en 2025 il y a un peu plus d’un an, l’attaquant brésilien n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Parc des Princes. Il faut dire que le joueur de 30 ans vient d’accomplir une bien triste saison sous le maillot du PSG, avec 13 buts et 8 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues. Complètement dans l’ombre de Mbappé et Messi, l’ancien Barcelonais pourrait donc faire ses valises durant ce mercato estival. Mais pour aller où ? Impossible à dire sachant qu’aucun grand club européen ne semble en mesure de recruter Neymar, via une grosse indemnité de transfert et un énorme contrat. Si le Barça n’a pas totalement fermé la porte avec Joan Laporta, le Real Madrid a dit non à Neymar. C’est en tout cas l’information dévoilée par le site Defensa Central.

« Neymar n’aurait pas sa place dans le Real actuel »

🗣 | Wagner Ribeiro (agent de Neymar) pour @JorgeCPicon :



« Neymar 🇧🇷 a un rêve qui est celui de remporter la Ligue des champions avec le #PSG. Malgré les rumeurs concernant un éventuel départ, il est très motivé et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint cet objectif. » pic.twitter.com/utKNYOyDOU — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 23, 2022

« Les Madrilènes ont d'autres idées sur le marché que Neymar. L’appel entre le clan du Brésilien et les dirigeants du Real a été très rapide, il n'a duré qu'une minute. Tout simplement parce que Madrid n’est pas intéressé par une éventuelle signature de Neymar. Après l’échec dans le dossier Mbappé, Neymar n'est pas le joueur qu'ils recherchent. Ils veulent promouvoir Vinicius et Rodrygo comme de grands piliers du futur projet. Autant dire que les Blancs ne vont pas bouger le petit doigt dans une opération qui ne les intéresse pas. Surtout que Neymar n’aurait pas sa place dans le Real actuel alors qu’il peut rendre service au PSG », peut-on lire sur le média espagnol, qui sait que Paris va avoir du mal à se débarrasser de Neymar avant la fin de l’été. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier, le probable futur entraîneur du PSG ? À voir en fonction de l’état d’esprit dans lequel Neymar va revenir à la reprise en juillet prochain…