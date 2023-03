Neymar obligé de démentir cette grande nouvelle

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Une rumeur s'est propagée au Brésil sur la future paternité de Neymar, qui s'est remis avec le mannequin Bruna Biancardi. Le joueur du PSG, comme sa bien-aimée, ont du démentir devant l'insistance.

Totalement écarté des terrains de football et désormais loin du PSG pour les prochains mois, Neymar ne manque pas d’occupations. Il peut s’adonner encore plus librement que d’habitude à sa passion pour les jeux vidéo, puisqu’il a récemment fait savoir qu’il était désireux de recevoir en avant-première la nouvelle version de Counter-Strike à laquelle seuls quelques privilégiés ont accès. Sa passion pour le poker ne faiblit pas, lui qui joue souvent en ligne et aura même quelques libertés pour faire des tournois en Europe dans les prochaines semaines en raison de sa longue indisponibilité. Et côté coeur, Neymar a aussi (re)trouvé son bonheur puisqu’il est revenu aux cotés de la mannequin brésilienne Bruna Biancardi, qu’il avait commencé à fréquenter en 2021.

Neymar papa une deuxième fois ?

Leur complicité est de plus en plus souvent mise en avant sur les réseaux sociaux, même si les tourtereaux essayent de se faire discrets. Ils habitent souvent ensemble sur Paris, où la jeune femme se trouve de plus en plus souvent. Néanmoins, chacun de leur côté, ils ont du prendre la parole ces dernières heures pour mettre un terme à une rumeur qui parcourait la toile. En effet, Bruna Biancardi était annoncé enceinte de Neymar, qui deviendrait ainsi père pour la deuxième fois. Le joueur du PSG est déjà le papa de Davi Lucca, qui a 11 ans et que son père a eu très tôt avec sa copine de l'époque alors qu’il n’avait que 17 ans.

Mais ce deuxième enfant annoncé et qui a provoqué l’emballement des réseaux sociaux n’est a priori pas en route. L’entourage de l’attaquant du PSG a démenti toute paternité à venir, et Bruna Biancardi a aussi fait savoir à Record TV qu’elle n’était pas enceinte. Pas de bouleversement à venir donc dans la vie de Neymar, qui n’a déjà pas la garde de son seul fils, qui reste quasiment tout le temps au Brésil chez sa mère, et voit son père de manière épisodique même si les deux parents ont conservé une relation cordiale. Neymar continue donc sa vie parisienne plutôt agitée, puisqu'il avait provoqué la colère de ses voisins de la commune de Bougival, où il réside, en raison de ses fêtes un peu trop fréquentes et bruyantes.