Neymar nouveau boulet de Mbappé, le PSG reçoit un ordre

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se prépare doucement mais sûrement à vivre un mercato estival agité. Le club de la capitale voudrait se séparer de Neymar, quand le Brésilien compte bien s'éterniser à Paris.

A l'été 2017, le PSG faisait un énorme coup sur le marché des transferts en chipant Neymar au FC Barcelone pour 222 millions d'euros. Le Brésilien était arrivé dans la capitale avec plein de rêves et d'ambitions. Mais à ce jour, Neymar a surtout soufflé le chaud et le froid. Ses blessures à répétition, son hygiène de vie et son comportement sur les terrain auront surtout fait parler. Si le PSG est prêt à tourner la page, le contrat du Brésilien est un énorme obstacle, lui qui expire en 2027. Et si l'ancien du Barça était chaud pour retourner au Barça quelques mois après son arrivée à Paris, ce n'est plus du tout le cas. Selon les informations livrées ce lundi par The Athletic, l’international brésilien et son entourage ont pris la décision de rester en Ligue 1 et à plus long terme, l’ex-attaquant du FC Barcelone souhaite même terminer sa carrière à Paris. De quoi contrarier les plans de Luis Campos et de... Kylian Mbappé, nouvelle pierre angulaire du projet du PSG. Pour Karim Bennani, Neymar n'a plus sa place au club et tout doit être fait pour le faire partir.

Le PSG invité à libérer Mbappé de Neymar

🔴 Neymar Jr veut terminer sa carrière au Paris Saint-Germain.



🗞 @David_Ornstein pic.twitter.com/c3zcaTJCuS — Vibes Foot (@VibesFoot) March 13, 2023

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Et pour lui, le Brésilien dessert plus qu'autre chose Kylian Mbappé. « A partir du moment où vous prolongez Mbappé et que vous lui donnez les clés du camion... Il a demandé à ce que la grande majorité des Argentins quitte le PSG. Di Maria est parti et Paredes aussi. Neymar... Je ne sais pas si Mbappé et son clan voulaient son départ. Cela marchait en début de saison parce qu'ils préparaient la Coupe du monde. Mais là, ça marche moins bien. Je pense que le salaire, le nombre de matchs joués, son état physique interroge... Comment reviendra Neymar avec sa cheville qui a été opérée. Combien de temps il mettra pour récupérer son niveau ? Je ne sais pas. Neymar fait perdre du temps sportivement au PSG. Il faut tourner la page Neymar au PSG l'été prochain. Cela sera bénéfique pour le club et pour Kylian Mbappé », a notamment indiqué Karim Bennani, qui pense que le club de la capitale doit tout faire pour faire partir Neymar dans les prochains mois malgré son contrat courant jusqu'en 2027 et sa volonté de rester au PSG... Cela ne parait pas gagné d'avance pour les champions de France.