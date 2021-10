Neymar, Mbappé, Verratti, les fêtes sont reparties à Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il y a encore quelques jours, on faisait de Kylian Mbappé et de Neymar des rivaux après avoir vu l'attaquant français du PSG critiquer son coéquipier brésilien. En attendant, le duo semblait en pleine forme à une soirée d'anniversaire haut de gamme à Paris.

Neymar, Kylian Mbappé et Marco Verratti bras dessus, bras dessous dans un célèbre restaurant italien de la capitale, où les joueurs du PSG ont leurs habitudes, c’est l’image que quelques invités à l’anniversaire du top model français Cindy Bruna, égérie notamment de la marque L’Oréal, ont eu la chance de voir vendredi soir. Et c’est une évidence, entre Kylian Mbappé et Neymar, il n’y a visiblement plus de « clochard » qui tienne, les deux attaquants étant très heureux de participer à cette soirée très animée en compagnie de leur coéquipier italien Marco Verratti, vendredi soir au Giusé Trattoria, un établissement situé dans les beaux quartiers parisiens.

Mbappe, Neymar et Verratti hier soir 👀 pic.twitter.com/cFjhdW0Ndx — La Belle (@thallya__ah) October 2, 2021

Outre le trio des joueurs parisiens, lesquels avaient soirée libre avant la mise au vert de ce samedi afin de préparer le déplacement du PSG à Rennes dimanche, il y avait également Lewis Hamilton, le leader du championnat du monde de Formule 1 ou bien encore Matt Pokora, que l’on sait plus supporters de l’Olympique de Marseille que du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, quand on sait qu'au même moment Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria étaient, eux, à un concert du côté de la Cigale, il est clair que le PSG a intérêt à ne pas se rater dimanche au Roazhon Park. Dans le cas contraires, les critiques pourraient s'abattre sur les footballeurs parisiens et leurs habitudes nocturnes dans la capitale. Après un an et demi de calme, en raison de la situation sanitaire, Paris est redevenu Paris.