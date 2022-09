Neymar-Mbappé, le PSG ne s'est pas planté !

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cette saison, le PSG est de nouveau considéré comme un favori pour la Ligue des Champions. Mais le club de la capitale doit s'adapter à la relation tumultueuse entre Neymar et Mbappé. Après les déclarations chocs de Luis Campos, c'est une ancienne gloire du PSG qui s'en mêle.

En 2017, le PSG veut frapper fort lors du mercato estival. Après la perte de la Ligue 1 au profit de l'AS Monaco et l'humiliation subie contre le Barça en Ligue des Champions, les dirigeants parisiens veulent montrer que le club reste un cador européen. Ils recrutent alors Neymar, considéré comme le troisième meilleur joueur à l'époque derrière Messi et CR7 ainsi que Kylian Mbappé, la future star du foot mondiale. Il y a quelques jours, sur RMC Sport, Luis Campos revenait sur ce choix de recruter deux joueurs au profil similaire, en même temps. Pour le directeur sportif, c'était une erreur, car Neymar et Mbappé jouent au même poste et désormais, ils se marchent dessus comme avec l'histoire du penaltygate. Si depuis les tensions semblent apaisées entre les deux stars du PSG, Luis Fernandez estime que leur association est essentielle pour Paris.

Luis Fernandez croit en l'association Neymar-Mbappé

« Ils ont deux styles différents. Neymar, c'est le créateur, il évolue dans de petits espaces. Kylian, c'est la profondeur, la puissance et la vitesse. Pour moi, les deux se marient très bien, à l'image de la magnifique passe du Brésilien pour Kylian sur le 1-0 face à la Juventus le 6 septembre. Ce n'est pas une erreur de les avoir recrutés ensemble, c'est plutôt une garantie de les avoir ensemble. Pour moi, ils sont complémentaires, même très complémentaires » a expliqué l'ancien joueur et entraîneur du PSG dans des propos recueillis par l'Equipe. Si aujourd'hui Mbappé est considéré comme la tête d'affiche du projet parisien, Neymar reste celui qui est vu comme la star de l'équipe à l'étranger. Reste à savoir si le duo qui martyrise la Ligue 1 depuis 5 ans arrivera à offrir la première C1 de son histoire au PSG.