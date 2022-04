Neymar, Mbappé et Messi font le show, Lizarazu les calme direct

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Le PSG et son trio de stars ont fait le spectacle (6-1) sur la pelouse de Clermont ce samedi, un spectacle qui ne plaît pas à Bixente Lizarazu. Sur l'émission Telefoot, le consultant a rabaissé la performance XXL de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Jeu, set et match PSG ! Ce samedi, la MNM, trio formé par ses trois stars planétaires, a collé une véritable raclée (6-1) au Clermont Foot 63. Des beaux buts, du spectacles, des gestes techniques, le grand public s'est régalé, pas Bixente Lizarazu ancien champion du monde en 1998 et consultant chez TF1. « Des regrets pour le PSG ? Eh bien non, il n'y a aucun regret s'ils ne connaissent pas le calendrier. Le money-time, c'est la Ligue des Champions qu'ils ont ratée. Là on est sur des matchs d'exhibition, ils sont largement au-dessus, il n'y a pas d'adversité. Ils réalisent un grand match, mais quand il y a un adversaire ils craquent. Ils ont craqué contre le Real. C'est bien qu'ils se trouvent comme ça maintenant, mais là on dirait les Harlem Globetrotters. Les Harlem Globetrotters c'est bien, mais c'est de l'exhibition, pas de la haute compétition. Et puis ça arrive trop tard » a lancé le binôme aux commentaires de Grégoire Margotton, dans l'émission Telefoot de ce dimanche. Au Stade Gabriel-Montpied, Neymar et Kylian Mbappé sont repartis avec un triplé chacun, tout comme le septuple Ballon d'Or argentin auteur de trois passes décisives.

Mbappé : « C'est dommage que ça n'arrive que maintenant »

Kylian Mbappé a aussi éprouvé des regrets quant à cette alchimie enfin trouvée avec les deux anciens du Barça. « C'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Il y a eu pas mal de circonstances, d'événements qui ont retardé les choses. Mais on sent que c'est trois joueurs de qualité, on essaie d'aider l'équipe maintenant » a déclaré le meilleur buteur et passeur de la Ligue 1 avec 20 réalisations et 14 passes décisives, au micro de Canal+. Comme Bixente Lizarazu, l'éditorialise Kévin Diaz a tenu à pousser un petit coup de gueule contre les trois mousquetaires parisiens. Il n'y a aucun doute, la saison est ratée et ce genre de performance ne fera rien oublier. « C'est le côté paradoxal du projet parisien. Le catalyseur c'est laLigue des Champions. On se disait qu'est-ce qu'on va dire le jour où ils se font éliminés de la ligue des champions ? La saison sera terminée. La Ligue 1 n'est que le feuilleton à l'année mais ce qu'on attend c'est la Ligue des champions pour le PSG et les joueurs recrutés. Tu ne prends pas Sergio Ramos pour aller gagner à Clermont, tu ne prends pas Messi pour battre Lorient. Tu les prends pour te sublimer lors du match contre le Real » a déclaré le chroniqueur RMC. Privés d'Europe pour la fin de saison, Kylian Mbappé, Neymar et Léo Messi joueront un dernier choc et ce sera le week-end prochain face à l'Olympique de Marseille.