Neymar insulte Mbappé, où va le PSG ?

Tandis que le PSG prépare un match décisif contre Lille, l'attitude de Neymar a beaucoup fait parler. Pour de nombreux observateurs, la star brésilienne du Paris Saint-Germain a poussé le curseur loin pendant son jour de repos. Et certains pensent qu'en ayant cette attitude, le numéro 10 du PSG et de la Seleçao a envoyé un message à Kylian Mbappé.

Neymar connaît trop bien les réseaux sociaux pour ne pas se douter que ses photos prises dans un fast food avec des amis, ainsi que ses apparitions dans deux tournois de poker, n’allaient pas donner lieu à une polémique. Car à l’heure où Kylian Mbappé exigeait, après la défaite contre le Bayern Munich, que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain « mangent bien et dorment bien », la star brésilienne avait lui décidé d’une autre approche dans sa vie professionnelle. Un comportement que le vice-champion du monde 2022 n’a évidemment pas commenté, mais qui a fait couler beaucoup d’encre, Christophe Galtier avouant avoir eu une petite explication avec celui qu’il appelle affectueusement Ney après cette histoire de fast-food. L’entraîneur du PSG n’a évidemment pas dévoilé la teneur de ce rendez-vous avec le Brésilien, mais nul doute qu’il ne l’a pas félicité. Pour de nombreux observateurs, l’ancien Barcelonais va beaucoup trop dans la provocation. Et au sein du collectif Paris United, qui avait révélé en premier la signature de Neymar au PSG en 2017, on est désormais scandalisé.

Neymar se fout du PSG et de Mbappé

Dans le podcast, Hors Jeu Capital, Nicolas Puiravau n’a pas été tendre avec Neymar, loin de la même. « Le discours des fans de Neymar c’est : « foutez-lui la paix, il fait ce qu’il veut sur ses jours de congés ». Évidemment que même si c’est un joueur de foot il a le droit de faire ce qu’il veut. On sait qu’il y a des joueurs qui clopent, qui sortent en boîte. Mais là, le problème c’est que tu viens de faire une semaine absolument atroce, tu t’es fait taper par Marseille, tu t’es fait rouler dessus par Monaco, tu perds contre le Bayern, je pense que si je suis dans l’effectif du PSG actuellement je fais profil bas, j’évite de faire parler de moi, et j’évite un vieux buzz comme cela. Neymar il le sait tout cela. La journée poker, alors oui il a un contrat qui l’oblige à montrer sa tête à un tournoi de poker pendant deux heures, il est normal qu’il le fasse. Mais le problème c’est qu’il est revenu quatre heures après pour faire un deuxième tournoi alors qu’il n’était pas obligé de le faire. Il passe six à huit heures à jouer au poker, ensuite il va bouffer à minuit avec ses potes. Alors oui il fait ce qu’il veut de son temps libre, mais quand tu es joueur de haut niveau il y a des exigences. La récupération ce n’est pas une légende. A 31 ans, on ne peut pas dire qu’il n’aurait pas mieux récupéré en restant chez lui tranquillement. C’est de la provocation, je pense que c’est une réponse à Mbappé. Comme par hasard, ça arrive aussi après les rumeurs sur la rencontre entre Nasser Al-Khelaifi et Chelsea pour un transfert. C’est une énorme provocation, moi je le prends comme cela, et il dit à Mbappé : « Toi, ta gueule, je suis comme ça, je fais ce que je veux et je ne vais jamais me mettre à tes ordres (…) Nasser tu veux me vendre, mais je m’en fous. Je suis là jusqu’en 2027 et aligne la monnaie, je ne partirai pas ». Neymar n’apportera plus rien au PSG. Il devait incarner le nouvel élan sportif en 2017, mais désormais ce n’est plus le même joueur. Neymar Ballon d’Or, c’est fini, il faut arrêter avec ça. Il n’est jamais donné les moyens depuis 3-4 ans d’être au top. Il ne s’est pas donné cette chance d’être le successeur de Messi, Ronaldo, alors qu’il avait tout pour l’être », explique le membre de Paris United.

Et à ses côtés, Yacine Hamened, rédacteur pour Paris United, chroniqueur du Club des 5 et auteur du livre Les Hors-jeu du football français juge lui aussi très sévèrement le comportement global de Neymar. « Son histoire de hamburger, c’est à 100% une réponse à Kylian Mbappé. Cette photo est inutile dans la soirée de Neymar. Le tournoi de poker, il a des engagements contractuels, et il était peut-être obligé de faire une photo. Mais la photo au McDo, elle n’a aucun intérêt c’est évidemment de la provocation », constate Yacine Hamened. Sur les réseaux sociaux, même si Neymar compte de très nombreux fans qui soutiennent sans aucune limite leur joueur favori, l'immense majorité commence à monter dans les tours compte tenu du comportement extra-sportif de l'attaquant brésilien, lequel est fantomatique depuis son retour du Mondial. Et cela même s'il a l'excuse d'une énième blessure à la cheville. Dans le langage Twitter, il n'y a pas de place pour la tendresse.

« C’est de la connerie de la provocation envers son club son coéquipier Mbappé. Neymar qu’il se casse, car c’est toxique pour une équipe financièrement parlant et mentalement », « Neymar il s en tape du foot et du psg ! Il est en permanence dans la provocation ! il est irrespectueux et après il joue les pleureuses quand des joueurs veulent pas lui serrer la main ! Il a une sale mentalité », « Essayez de citer un joueur qui s’affiche autant sur les réseaux avec la même importance qu’à Neymar dans le monde du foot, dans le club ou même par les supporters. C’est de la provocation ». Les messages sont nombreux et pas vraiment tendres à destination d'un Neymar qui a tout intérêt à redresser le tir dès dimanche contre Lille sous peine de prendre un retour de bâton de la part des supporters du Paris Saint-Germain quelques jours seulement après avoir fait la paix avec le Collectif Ultras Paris.