Neymar humilié, merci le PSG !

Par Guillaume Conte

Neymar a retrouvé la sélection brésilienne dans une forme incroyable. Même son sélectionneur n'en revient pas et souligne le changement réalisé grâce notamment au PSG.

C’est la trêve internationale, mais pour la plupart des joueurs du PSG, il est impossible d’envisager de souffler. Même s’il n’y a pas de gros matchs, il s’agit du dernier rassemblement des sélections avant la Coupe du monde. Pour certains, il est l’heure de marquer des précieux points afin de faire partie du voyage au Qatar en novembre. Pour Neymar, c’est le retour sous le maillot « or » et la confirmation que l’ancien enfant terrible a beaucoup changé, et est prêt à porter la Seleçao vers son 6e titre mondial, 20 ans après le triomphe des Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. Tout un pays y croit, peut-être encore plus que lors du Mondial à la maison en 2014.

Neymar dans une équipe du Brésil qui fait peur

Il faut dire que Neymar est à la tête d’une armada qui marque le tempo en Europe et le 11 de départ mis en place par Tite a de quoi impressionner avec Neymar, Raphinha, Vinicius, Paqueta, Casemiro, Marquinhos, Thiago Silva ou Alisson pour n’en citer que quelques-uns. Mais le chef de file reste le numéro 10 du PSG, surtout que la Seleçao est particulièrement heureuse de retrouver un Neymar tout feu tout flamme.

Menacé comme rarement de se faire virer du PSG cet été, Luis Campos ayant même récemment reconnu qu’il y avait un doublon avec lui au sein de l’effectif offensif parisien, le Brésilien n’a pas apprécié cette situation et s’est senti vexé. Il a mis les bouchées doubles à son retour de vacances, en avance, et est dans la forme de sa vie en ce qui concerne les statistiques. Son attitude est également irréprochable, et tout le Brésil se frotte les mains.

Neymar ne joue pas, il vole

C’est ce qu’a reconnu Tite avant le match contre le Ghana ce vendredi, et surtout à deux mois de la Coupe du monde. « La performance technique d'athlètes extraordinaires et professionnels, c'est quand vous pensez et exécutez rapidement. La vitesse et l'exécution doivent être synchronisées. En ce moment, Neymar ne joue pas, il vole. Il est à un niveau incroyable », a résumé le sélectionneur brésilien, avant de rendre hommage à tous ceux qui avaient permis ce retour au premier plan.

« Félicitations, Neymar ! Félicitations, Ricardo Rosa (préparateur physique). Félicitations, PSG ! Félicitations Fabio. Il est le fruit de toute cette préparation », a livré Tite, persuadé que son encadrement mais aussi le PSG ont permis de remettre le « Ney » sur les bons rails. Le pays du football roi, si souvent critique à l’égard du choix de son numéro 10 de rejoindre Paris alors qu’il était intouchable à Barcelone, se tait et admire la réussite de l’ancien prodige de Santos à Paris. Et le coup de fouet donné par le PSG cet été semble avoir encore accru les chances du Brésil de bien figurer au Qatar dans deux mois.