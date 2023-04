Neymar fuit au Brésil, Paris lui fait peur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG vit une fin de saison bien galère, un joueur échappe pour le moment à la foudre : Neymar Jr. Il faut dire que le Brésilien est forfait jusqu'à la fin du championnat après avoir été opéré de la cheville.

Alors que le PSG semblait lancé vers le 11ème titre de son histoire en Ligue 1, le club de la capitale est en train de sombrer. Les Franciliens ne comptent plus que trois points d'avance sur le RC Lens, avant leur déplacement à Nice ce samedi soir. Le collectif de Christophe Galtier inquiète sur ses capacités à pouvoir rebondir et se faire justice pour remporter le titre. Un joueur star du PSG passe entre les gouttes cependant : Neymar Jr. Le Brésilien ne peut pas aider ses coéquipiers, lui qui a récemment été opéré de la cheville et qui est forfait jusqu'à la fin de saison. Neymar n'est d'ailleurs même plus à Paris si l'on en croit les informations d'Extra Globo.

Neymar, une récupération loin de la France

Le média précise en effet que Neymar est retourné au Brésil le 30 mars dernier en compagnie de sa petite amie Bruna Biancardi. C'est d'ailleurs cette dernière qui a mis la puce à l'oreille aux médias locaux, en partageant des posts sur l'endroit où se trouvaient les deux tourtereaux. Neymar évite pour le moment les apparitions publiques, surtout qu'il est toujours en convalescence et qu'il a un protocole bien précis à respecter concernant sa cheville droite. Il passe le meilleur de son temps ces derniers jours dans une propriété de Portobello avec sa petite amie et quelques amis à eux. C'est d'ailleurs depuis cet endroit qu'il avait partagé un cliché de lui suivant la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et l'OL. Outre le sport, Neymar réalise des soins, fait quelques soirées pizza et s'adonne à sa deuxième passion : le poker. Selon le média brésilien, si Neymar est reparti dans son pays, c'est aussi pour ne pas mettre de l'huile sur le feu en irritant un peu plus les fans du PSG par une présence à Paris ou au Parc des Princes. Ces derniers jours, c'est son ami Leo Messi qui subit les foudres des amoureux du club de la capitale. Situation que veut donc éviter le Brésilien. Ce dernier va d'ailleurs passer ses vacances de Pâques sur le sol brésilien, avant de probablement retourner en France, surtout si le PSG était sacré champion de France.