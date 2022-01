Neymar fait un sacrifice ultime pour le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

De retour à Paris après ses vacances et sa convalescence au Brésil, Neymar veut tout faire afin d'être apte contre le Real Madrid. Au point même de sacrifier la Seleçao.

Un mois et demi après sa sérieuse blessure à la cheville lors du match gagné par le PSG à Geoffroy-Guichard contre l’AS Saint-Etienne, Neymar est de retour en France. Via ses réseaux sociaux, la star brésilienne a confirmé dimanche soir qu’il était de retour dans son domicile de la région parisienne, ce qui est conforme à ce qui avait été décidé avec les dirigeants et le staff médical du club de la capitale. Cependant, si l’attaquant est bien de retour, il ne peut pas reprendre directement l’entraînement collectif, même s'il sera ce lundi au Camp des Loges. Le Paris Saint-Germain a même annoncé samedi, à la veille du déplacement à Lyon, que le retour de Neymar était « prévu dans trois semaines ». Autrement dit, à la fin du mois de janvier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque dans un premier temps Paris avait misé en novembre dernier sur un retour entre six et huit semaines. Neymar va donc devoir continuer le boulot physique mené avec les médecins parisiens pour être là lors du rendez-vous où tout le monde l’attend, à savoir le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid au Parc des Princes le 15 février.

Neymar n'ira pas au Brésil pour la Seleçao, le PSG apprécie

D’ici là, l’ancien joueur du Barça va se consacrer uniquement au Paris Saint-Germain et ne bougera plus. Selon le Parisien, il est désormais acquis que Neymar ne fera pas un aller-retour vers le Brésil pour les deux matchs que la Seleçao joue dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Le 27 janvier, l’équipe brésilienne jouera en Equateur, et le 1er février, la formation de Tite disputera sa dernière rencontre face au Paraguay. Deux matchs qui n’ont aucun enjeu, la Seleçao étant d’ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais connaissant l’amour de Neymar pour sa sélection nationale, le PSG pouvait craindre que ce dernier fasse le forcing pour tenter de jouer ces deux rencontres. Cependant, cela ne sera pas le cas et le Brésilien regardera ses compatriotes à la télévision.