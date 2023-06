Neymar fait peur, l'Angleterre le renvoie au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à vivre un été très mouvementé. Parmi les joueurs qui pourraient faire leurs valises : Neymar. Manchester United est une destination à l'étude, mais le manager des Red Devils n'est pas chaud du tout.

La direction du PSG s'active depuis quelques semaines pour remodeler son équipe et son organigramme sportif. Les chantiers sont nombreux et Luis Campos devra très certainement trouver un nouvel entraineur. Un entraineur qui devra se montrer capable de s'inscrire dans le projet. Un projet tourné autour de Kylian Mbappé. Parmi les joueurs qui sont poussés vers la sortie, on peut citer Neymar Jr. Mais le Brésilien ne veut pas faire de cadeaux à sa direction. Il faut dire que son contrat court jusqu'en 2027 et que son salaire (près de 30 millions d'euros par an) a de quoi refroidir certaines équipes. Mais tout n'est pas perdu, car en Angleterre, l'ancien du FC Barcelone a une très belle cote. Chelsea, mais surtout Manchester United sont intéressés.

Neymar, tout le monde n'est pas chaud

Dans un premier temps, la perspective de rejoindre l'armada des Blues avait tenté l'ancien prodige de Santos. Ce dernier savait qu'il pourrait conserver son gros contrat, et que le PSG pouvait également s'y retrouver financièrement. Mais le fait que Chelsea ne disputera pas la Ligue des Champions, et même aucune compétition européenne, lui fait rebrousser chemin. Il faut croire que le Brésilien a encore des ambitions au niveau de la C1, même si cela fait bien longtemps qu'il n'y a pas brillé. Le club londonien est donc à oublier.

Le pressing brésilien pour Neymar

Il reste MU. Dans les prochaines semaines, Manchester United sera officiellement vendu. Jim Ratcliffe et le Qatar se bagarrent pour s'offrir le club mancunien. Si le Qatar raflait la mise, il se dit que Neymar sera une cible privilégiée. Problème, tout le monde n'est apparemment pas très chaud à l'idée de travailler avec Neymar. Selon les informations de Sports Zone, Erik Ten Hag ne tout veut simplement pas de Neymar à Manchester United. « Si un prêt se fait, ce sera sans l’accord du technicien néerlandais qui ne veut pas du brésilien dans l’effectif », indique notamment le média. Est également précisé que Neymar ne fait pas d'un départ du PSG une priorité. S'il veut tester le marché, le PSG a ses faveurs malgré l’insistance de Casemiro et Antony pour le convaincre de signer à Manchester United.

Un forcing brésilien qui devra donc être à double tranchant. A savoir sur le Ney pour le convaincre de traverser la Manche, avec un climat moins favorable, une équipe pas forcément bâtie pour survoler la Premier League et la Ligue des Champions, et aussi une vie nocturne et médiatique moins grandiose qu'à Paris. L'autre forcing vise donc le staff technique de Manchester United, qui n'est visiblement pas très chaud à l'idée de faire venir Neymar. Comme d'habitude, ce n'est pas vraiment le talent du numéro 10 du PSG qui est remis en cause, mais plutôt sa condition physique et sa motivation alors qu'il peine à faire des saisons complètes, et que la Premier League est encore plus exigeante que la Ligue 1.