Neymar et Messi virés, le PSG devient fou !

Désireux de vendre Neymar, le PSG n’est pas non plus opposé aux départs de Presnel Kimpembe… et de Lionel Messi.

Le mercato du Paris Saint-Germain s’est officiellement décanté jeudi soir avec la signature de Vitinha en provenance du FC Porto pour 40 millions d’euros. Luis Campos est aux manettes et le Portugais a la volonté de changer les choses au PSG, où la révolution couve. La preuve, Neymar a été placé sur la liste des transferts par le club de la capitale, qui souhaite poursuivre son projet avec des joueurs pleinement motivés et dont le professionnalisme ne fait aucun doute, ce qui n’est pas vraiment le cas du Brésilien. Pour d’autres raisons, Presnel Kimpembe ne sera pas retenu et pourrait faire ses valises en cas de proposition atteignant les 50 millions d’euros. Par ailleurs, la COPE nous apprend qu’un autre cador du vestiaire du PSG est susceptible de vider son casier cet été… il s’agit de Lionel Messi.

Le PSG prêt à se séparer de Messi ?

Après une saison en demi-teinte (11 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues), Lionel Messi ne fait pas l’unanimité au sein de l’état-major du PSG. Certains dirigeants aimeraient reconstruire le secteur offensif de Paris avec des joueurs plus jeunes et dynamiques à l’instar de Gianluca Scamacca, l’étoile montante du football italien, actuellement à Sassuolo. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Lionel Messi pourrait donc être gentiment poussé vers la sortie. L’information est néanmoins à prendre avec des pincettes car dans le même temps, Le Parisien dévoile que six joueurs ont été identifiés comme des titulaires indiscutables par Christophe Galtier ainsi que Luis Campos… et Lionel Messi en fait partie aux côtés de Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Verratti et Mbappé.

Donner les pleins pouvoirs à Mbappé

Néanmoins, Pedro Morata, le journaliste de la Copa qui a révélé cette information, insiste sur la volonté du PSG de chasser les stars qui sont plus là pour vendre des maillots que pour marquer des buts dans des matchs importants. L'idée serait d'écarter donc Messi et Neymar afin de montrer que Kylian Mbappé a les pleins pouvoirs avec une équipe rajeunie. Des opérations qui semblent toutes les deux très difficiles à réaliser sur le papier, surtout que l'Argentin est persuadé qu'il va se montrer d'un tout autre niveau avec le PSG cette saison. Et contrairement à ce qui a pu être dit par Nasser Al-Khelaïfi au sujet de Neymar, clairement poussé vers la sortie, jamais les dirigeants parisiens n'oseront clamer publiquement que le septuple Ballon d'Or n'est plus en odeur de sainteté à Paris un an après son recrutement. Difficile de s’y retrouver et de démêler le vrai du faux mais les prochains jours seront sans doute riches en enseignements et les premières conférences de presse de Christophe Galtier permettront peut-être de lever ce doute.