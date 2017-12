Neymar et Mbappé offrent le titre au PSG sur Google

Dans : PSG, Info.

Depuis le dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain attire encore un peu plus l’attention des médias et du public.

La tendance se vérifie également sur internet à travers les classements publiés par Google. En effet, Paris est le club de Ligue 1 le plus recherché sur le moteur de recherche en France cette année. La formation francilienne devance Marseille, Lyon, Saint-Etienne et Monaco. Il faut dire que le club de la capitale a attiré les projecteurs en s’offrant Neymar, le sportif le plus recherché sur Google dans l’Hexagone en 2017 !

Et le Brésilien n’est pas le seul représentant du PSG dans ce classement où l’on retrouve Kylian Mbappé à la deuxième place, devant Philippe Coutinho, qui a agité le mercato cet été, et Patrice Evra, dont le coup de pied sur un supporter de l’OM a dû influencer ce résultat. Probablement plus que ses performances… A noter que les Lyonnais Nabil Fekir et Memphis Depay font aussi partie des joueurs de L1 qui reviennent le plus souvent dans les recherches, derrière de nombreux Parisiens comme Edinson Cavani, Marco Verratti ou Julian Draxler.