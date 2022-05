Neymar et le PSG, cette intime dément un divorce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar a vécu une nouvelle saison chargée en émotions du côté du PSG. Sifflé et raillé, le Brésilien ne veut pas lâcher l'affaire dans la capitale française.

Neymar est un joueur hors normes. Mais à 30 ans, il n'a sûrement pas encore eu la carrière au niveau de son talent. Il faut dire que le crack du PSG n'a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée dans la capitale en 2017. Aussi, son comportement ne joue pas en sa faveur, entre une hygiène de vie contestable et des performances pas toujours à la hauteur des espérances. Malgré tout, Neymar reste un crack, capable de faire gagner un match au PSG à tout moment. Cette saison, l'ancien du Barça a inscrit 12 buts et 8 passes décisives en 27 rencontres disputées. Un bilan critiqué par certains fans et observateurs du PSG, qui ne sont pas contre un départ du Brésilien cet été. Mais encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, Neymar Jr ne compte pas donner ce plaisir à ses détracteurs.

Neymar ne lâchera pas le PSG cet été

Selon les informations de la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, très proche du clan Neymar, il n'y a aucune chance de voir partir Neymar Jr du PSG cet été. Sur Instagram, elle a notamment indiqué sur le sujet : « À mon humble avis, il y a 0 % de chances qu'il quitte le PSG. D'abord, parce qu'il a un contrat. Ensuite, la Coupe du Monde, cette année, en novembre, est au Qatar, état d'où proviennent les propriétaires du PSG. (...) Les chances que Neymar reste au PSG ? 100 % ! Il va rester au PSG. Il a son contrat, la Coupe du Monde au Qatar... ». Pour autant, cette sortie intervient alors que Sport indiquait récemment que le PSG n'est pas opposé à l'idée de se séparer de Neymar si une offre de 90 millions d'euros arrive cet été. Un scénario qui parait peu probable au vu du montant mais surtout des émoluments que perçoit le Brésilien dans la capitale française. Le génie auriverde voit le PSG lui verser près de 4 millions d'euros par mois, ce que peu de clubs peuvent lui donner.

Neymar touché par les sifflets

Récemment pris en grippe par une partie des fans du PSG au Parc des Princes, Neymar veut tout de même retourner la situation. Au cours d’une interview avec Diego Ribas, relayée par BeIN Sports, le Brésilien n'avait pu cacher sa déception : « Bien sûr, personne n’a envie d’être hué, encore moins quand on joue à domicile. C’est triste, mais je devais trouver de la force quelque part. Je me suis souvenu de tous les gens qui m’ont aidé à arriver là où je suis maintenant, et j’essaie de jouer pour eux quand je suis confronté à cela ». Sur sa lancée, Neymar s'en était également pris au traitement des réseaux sociaux, trop sévères à son égard selon lui : « Les réseaux sociaux peuvent vous aider ou vous nuire très rapidement. Je pense que ça fait plus de mal que de bien. Parce que si vous jouez bien et que vous lisez des articles à ce sujet, ce sont de bonnes nouvelles et des sourires. Mais quand vous ne jouez pas bien, que vous faites une erreur et que vous allez sur les médias sociaux, ce n’est pas bon pour votre tête. S’il n’y a personne pour vous aider à surmonter ces moments, c’est assez dur. Les médias sociaux sont une chose très dangereuse ». L'intersaison qui s'annonce devrait donc faire du bien à Neymar qui, suspendu, sera absent à Montpellier en Ligue 1 le week-end prochain. Il ne lui reste donc qu'un seul match à jouer, ce sera face au FC Metz le 21 mai au Parc des Princes.