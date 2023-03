Neymar et Kim Kardashian, c'est l'amour foot à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que Kylian Mbappé, Lionel Messi et les joueurs du PSG sombraient face à Rennes, Kim Kardashian avait la vedette dans les tribunes du Parc des Princes. La star mondiale avait, elle, mieux à faire que regarder le match, passant du temps avec un certain Neymar.

« Neymar est la Kim Kardashian du football (…) Neymar n'est pas un phénomène footballistique, c'est un phénomène publicitaire, comme les Kardashian ». En septembre 2018, évoquant l’attaquant du Paris Saint-Germain, Joey Barton avait eu cette sentence irrémédiable à l’encontre du joueur brésilien. Le bad boy du football anglais, passé par l’OM, ne se doutait probablement pas que 5 ans plus tard, le nom de deux stars serait associé. Et cela parce que dimanche, trois jours après avoir assisté à l’élimination d’Arsenal en Europa League, Kim Kardashian était au Parc des Princes où elle a assisté à la défaite du PSG en Ligue 1.

Kim & Saint after the PSG game in Paris today pic.twitter.com/YQAxLXUvgw — Kim Kardashian Updates (@AllForKimK) March 19, 2023

Présente à Paris avec le fils qu’elle a eu avec Kayne West, la femme de 42 ans, qui pèse près de 500 millions de followers sur les réseaux sociaux, et dont la fortune est estimée à plus d’un milliard d’euros, a suivi le match avec un verre de vin rouge à la main, mais en s’ennuyant un peu. Même si elle a eu droit à un maillot offert par Nasser Al-Khelaifi, et que son fiston a rencontré Kylian Mbappé après la rencontre, ayant droit à une photo souvenir, Kimberly Noel Kardashian a eu une idée.

Kim Kardashian a des relations dans le foot

En effet durant cette rencontre de Ligue 1, Kim Kardashian a finalement décidé de joindre Neymar, lequel n’était pas présent dans la stade parisien. Opéré suite à une énième blessure à la cheville, Neymar a pour plusieurs mois de mise à l’arrêt, le PSG ayant officialisé le forfait de son numéro 10 pour cette saison. Mais visiblement la star brésilienne a un contact direct avec KK et cette dernière l’a fait savoir en diffusant des images dans une story Instagram où on voit qu’elle est en discussion avec l’attaquant de la Seleçao et du PSG, avant même de passer ce dernier à Saint West, son fils de 7 ans. On ne connait pas les secrets de cet appel, mais ce passage parisien de Kim Kardashian a provoqué un buzz international. Niveau marketing, le Paris Saint-Germain est vraiment très fort, pour le football c'est autre chose cette saison. Comme l'a aussitôt dît Daniel Riolo : « Kim Kardashian est au Parc des Princes… et alors ils sont où les grincheux qui disent que rien ne va au PSG ? Ça c’est le genre de News qui donne de l’espoir pour la saison prochaine ! Merci Kim »,