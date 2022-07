Neymar et Cristiano Ronaldo virés au mercato, Chelsea s'explique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar et Cristiano Ronaldo peuvent changer de club cet été. Chelsea a refusé les deux et l'explication tombe.

En un an, tout a changé pour Neymar et Cristiano Ronaldo. Lors de l’été 2021, le Brésilien avait prolongé son contrat au PSG et tout semblait rouler pour lui, qui avait enfin trouvé son rythme et son désir de briller avec le club de la capitale. De son côté, Cristiano Ronaldo passait tout proche de quitter la Juventus pour Manchester City, avant de signer finalement pour Manchester United et réaliser un retour incroyable. Les deux hommes n’ont pas réussi leur saison, individuellement et collectivement, et ils voient désormais leur été sous un autre oeil.

Pour le Portugais, rester à Manchester United n’est pas envisageable, tant CR7 ne conçoit pas de débuter une saison sans disputer la Ligue des Champions. L’ancien du Real Madrid a donc toqué à plusieurs portes, mais celle menant au PSG s’est fermée. Tout comme Chelsea, qui malgré son changement de propriétaire et ses intentions de marquer les esprits avec l’arrivée de l’Américain Todd Boehly, n’a pas donné suite à la possibilité de s’offrir Cristiano Ronaldo. Et la réponse a été la même quand il s’est agit de se prononcer sur le recrutement de Neymar. Malgré l’appel du pied de Thiago Silva, qui rêvait de voir son compatriote débarquer à Stamford Bridge, les Blues n’ont pas poussé plus loin cette piste. Et pourtant, le prix demandé par le Paris SG est loin d’être aussi effrayant que les 220 millions d’euros déboursés en 2017. Mais le problème est ailleurs, et Thomas Tuchel l’a fait savoir à ses dirigeants.

CR7 et Neymar cassent les plans de Tuchel

Selon le Daily Mail, l’entraîneur allemand est en contact quotidien avec le propriétaire de Chelsea, et il a souhaité faire savoir qu’il n’était pas favorables à des arrivées de joueurs comme Neymar ou Cristiano Ronaldo. Et ce n’est pas en raison de la collaboration passée entre Tuchel et le Brésilien sous le maillot du PSG. Le quotidien anglais l’affirme, le problème vient plutôt du schéma de jeu tourné vers le collectif que veut mettre en place l’ex-coach du Borussia Dortmund, et le fait que la tactique changerait forcément si Neymar ou CR7 venait à poser leurs valises chez les Blues. A l’heure où Chelsea a réussi à se défaire de Romelu Lukaku pour faire venir Raheem Sterling mais aussi Kalidou Koulibaly, le manager du club londonien rêve de retrouver la cohésion du groupe qui avait fait la force du champion d’Europe 2021. Et dans cette optique, Neymar et Cristiano Ronaldo n’ont pas leur place à ses yeux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Mais attention, Tuchel n’est pas non plus le seul décideur à Stamford Bridge. En cas de belle opportunité pour l’une des deux stars mondiales, Todd Boehly pourrait très bien décider de passer à l’action. L’idée de s’offrir un grand joueur à prix réduit trotte en effet dans la tête de l’Américain, qui sait que Chelsea a aussi un blason à redorer après une saison dernière compliquée en raison de la passation de pouvoir forcée de Roman Abramovitch avec la guerre en Ukraine.