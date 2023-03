Neymar dans l’illégalité, le PSG lui trouve une excuse

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Absent jusqu’à la fin de la saison, Neymar profite de son temps libre pour promouvoir un casino en ligne. Une activité illégale qui n’a pas l’air de déranger son entraîneur au Paris Saint-Germain Christophe Galtier.

Même lorsqu’il est éloigné des terrains pour plusieurs mois, Neymar trouve le moyen de susciter les critiques. Cette fois, le milieu offensif du Paris Saint-Germain s’est filmé pour sa chaîne Twitch en train de perdre un million d’euros dans un casino en ligne. Pas de quoi affecter le Brésilien. Et pour cause, Neymar n’a pas touché à son salaire mensuel brut estimé à 3,6 millions d’euros. L’ancien joueur du Barça était simplement chargé de faire la promotion du casino en ligne. Une activité illégale, dénonce le journaliste Sacha Nokovitch, surpris par l’absence de sanction.

Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0 — Portal do Neymar 🇧🇷 | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023

« Mardi soir, Neymar s'est filmé en direct sur sa chaîne Twitch en train de perdre un million d'euros au casino en ligne, a commenté le chroniqueur d’Europe 1. Il perd un million et il est hilare le Neymar, tout va bien... S'il a perdu près d'un tiers de son salaire mensuel ? Pas vraiment. En réalité, s'il le prend comme ça, c'est que Neymar est le nouvel ambassadeur de ce casino en ligne qui lui a entre guillemets offert un million d'euros pour aller faire joujou le temps d'une soirée. Le vrai problème, c'est que Neymar est suivi par une large communauté, plus de 200 millions de personnes rien que sur Instagram. »

« C'est un public plutôt jeune, influençable, et on connaît malheureusement les ravages terribles des jeux en ligne : endettement, isolement, dépression... D'où le danger. Ce type de jeu en ligne est interdit en France, a rappelé le journaliste. Les médias ou clubs de foot, par exemple avec leur sponsor maillot, n'ont pas le droit d'en faire la pub. Mais Neymar, joueur vedette du PSG, sur une plateforme de diffusion visible en France, Twitch, a visiblement le droit d'en faire la promo sans être averti. Et ça, c'est vraiment pas "joga bonito". »

La tristesse de Neymar

Après cet écart de conduite, ne comptez pas sur le Paris Saint-Germain pour recadrer Neymar. L’entraîneur Christophe Galtier prend soin de son joueur blessé à qu’il faudrait accorder de la tranquillité. « Il est venu deux fois ici pendant la quinzaine pour évaluer l’état de sa cheville après l’opération. Il travaille avec l’équipe médicale. La technologie nous permet d’avoir des échanges par téléphone. Quand il y a des graves blessures, je suis pour le laisser se concentrer sur sa rééducation. Le joueur est très triste quand c’est comme ça mais on garde le contact », a confié le coach parisien, toujours aussi tendre avec ses stars.