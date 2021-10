Neymar craque sous la pression, 22 ans après !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pleinement concentré sur le match de Ligue des Champions à venir contre le RB Leipzig, Neymar a inquiété de nombreux supporters du Paris Saint-Germain en évoquant une potentielle retraite après la Coupe du Monde 2022.

L’été dernier, Neymar a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2025 au sein du club de la capitale française. Mais est-ce que le Brésilien ira au bout de son bail sous le maillot du PSG ? Rien n’est moins sûr… Vu que pendant la trêve internationale du mois d'octobre, au cours de laquelle il a retrouvé des couleurs avec le Brésil en marquant notamment un but contre l'Uruguay, le joueur de 29 ans a lâché une bombe à propos de son avenir : « Je pense que la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière, je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour continuer encore dans le football ». Une déclaration qui a un peu de mal à passer à Paris, où tout le monde estime que Neymar n’a pas vraiment le droit de se plaindre avec sa vie de rêve, entre argent et célébrité. Mais certains anciens footballeurs comprennent toutefois le coup de blues précoce de Neymar. Frank Leboeuf en tête.

« On peut comprendre, à un moment donné, qu'il en ait ras-le-bol »

View this post on Instagram Une publication partagée par NJ 10 🇧🇷 (@neymarjr)

« Je ne suis pas un grand fan de Neymar, mais j'ai vraiment envie de le défendre. Il faut vraiment comprendre la pression autour de lui. Ça fait 12 ans qu'il est footballeur professionnel. Avant ça, pendant 10 ans, on lui a promis qu'il deviendrait un joueur professionnel et qu'il atteindrait le Graal : ça fait donc 22 ans qu'il est sous pression. On peut comprendre, à un moment donné, qu'il en ait ras-le-bol », a lancé, sur TF1, l’ancien défenseur français, qui tente donc d’expliquer la lassitude de Neymar. Mais que les fans du PSG se rassurent. Même s’il décroche un peu, l’Auriverde va bien se donner à fond sous le maillot parisien, surtout aux côtés de son ami Messi. Et en cas de grandes victoires au sein d’un groupe où il se sent bien et heureux, Neymar pourrait bien vite revoir les côtés positifs de sa vie de footballeur.