Neymar, c'est la bonne nouvelle du jour pour le PSG !

Par Claude Dautel

A la veille du match PSG-Real Madrid, Marquinhos et Mauricio Pochettino ont confirmé que Neymar était disponible. Le coach parisien garde encore le mystère sur sa titularisation.

Plus de trois mois après sa blessure à la cheville à Saint-Etienne, Neymar a mis le paquet pour être disponible à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Et même s’il n’a pas joué une seule seconde cette année, l’attaquant brésilien a participé normalement à l’entraînement au Camp des Loges et figure bien dans le groupe communiqué par le PSG ce lundi. En conférence de presse, Marquinhos a confirmé que son coéquipier à Paris et en Seleçao postulait à une place de titulaire mardi au Parc des Princes. « Pour Neymar je laisse le monsieur à côté de moi répondre (Mauricio Pochettino) dire s’il est titulaire. Neymar est bien, il en confiance. Même s’il n’a pas encore un match dans les jambes, il va se donner à 100% s'il est sur le terrain », a confié, avec malice, le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain, qui a laissé le soin à son entraîneur le soin de décider.

Neymar titulaire ? Le mystère va durer jusqu'à mardi 21h

Interrogé lui aussi sur ce sujet, Mauricio Pochettino a préféré garder la réponse secrète, histoire de ne pas trop donner d’infos à Carlo Ancelotti, lequel fait la même chose avec Karim Benzema. S’il sait si Neymar débutera ou pas mardi contre le Real Madrid, l’entraîneur argentin du PSG préfère ne pas dévoiler son choix. « Ma décision est prise pour savoir si Neymar jouera demain ou non, 90 minutes ou moins. Mais je ne dirai rien pour le moment », a expliqué le technicien du Paris Saint-Germain, qui veut réserver la surprise. On voit tout de même mal Neymar redevenir titulaire comme si de rien n'était après une si longue absence, même si Pochettino est plutôt du genre à souvent surprendre.