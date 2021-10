Neymar bouleverse le PSG avec ce choix radical !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un seul but depuis le début du championnat de Ligue 1, Neymar est loin de ses statistiques habituelles. Mais en échange, le Paris Saint-Germain a probablement découvert que la star brésilienne pouvait lui rendre d'autres énormes services.

Neymar l’a compris dès son retour de ses courtes vacances brésiliennes, il ne pouvait plus se permettre d’afficher un physique approximatif au moment de la reprise de la saison de Championnat avec le PSG. Critiqué sur ses formes arrondies, l’ancien joueur du Barça a fait les efforts qu’il fallait pour cela, et on l’a vu sur quelques photos récentes, dont celle mythique, avec Kylian Mbappé et Lionel Messi dans les vestiaires du Parc des Princes après la victoire contre Manchester City. Mais il n’empêche, Neymar ne semble plus aussi flamboyant qu’avant, semblant un peu rentrer dans le rang notamment sur le plan des statistiques, un secteur toujours important pour les joueurs comme lui.

« Qu’est-ce que tu fais là ? 🤣🤣🤣 »



Neymar revient sur l’image de Messi allongé derrière le mur parisien. 😅 pic.twitter.com/p7Y8G4qfMI — Actu Foot (@ActuFoot_) September 29, 2021

Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar enfilait les buts et les passes décisives, mais en 2021 ce n’est plus le cas. Avec seulement un but marqué et deux passes décisives, le Brésilien est loin de ses standards habituels, mais tout cela a une explication qui tient au changement de style décidé par Neymar avec Mauricio Pochettino. En effet, là où Kylian Mbappé et Lionel Messi ne s’embarrassent pas d’autres tâches que celles offensives, leur coéquipier est lui clairement plus actif lorsqu’il s’agit de récupérer des ballons et jouer pour le collectif parisien. Et cela même si Mbappé a reproché à son coéquipier de parfois l'oublier lorsqu'il fallait le servir pour marquer.

Neymar a des statistiques incroyables avec le PSG

Là encore les statistiques confirment que cette révolution Neymar est en marche. Comme le relève Le Parisien, l’attaquant brésilien a couru 11 kilomètres contre Manchester City, là où Mbappé et Messi en ont parcouru 2 de moins, de même il est le joueur du PSG ayant le plus taclé durant ce choc face à la formation de Pep Guardiola, preuve de ce changement radical d’attitude, ce dont Mauricio Pochettino ne peut que se réjouir, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain ayant souvent reproché à Neymar d’oublier qu’il jouait pour une équipe et pas seulement pour lui. Si forcément pour le spectacle cela se ressent un peu, nombreux sont ceux qui apprécient de voir le Brésilien revenir ainsi à la réalité du football.

Dans les colonnes du quotidien régional, Laurent Fournier, ancien joueur et entraîneur du PSG, se réjouit de voir cette métamorphose de Neymar. « Au moment où Kylian Mbappé est excellent et que Leo Messi vient d’arriver, je trouve intelligent de la part de Neymar de se mettre au service du collectif et de faire des efforts. Si aucun des trois n’en faisait, alors ce serait compliqué pour Paris (…) Je ne donnerai pas de noms, mais je constate qu’il y a plein de grands joueurs qui sont incapables de faire ce qu’il fait aujourd’hui », explique Laurent Fournier, qui apprécie ce changement radical dans le jeu de Neymar.

#Neymar #Mbappe #Verratti (et Lavezzi mdr) ont passé la soirée ensemble à l’anniversaire de Cindy Bruna … Pour les plus sceptiques, on peut voir qu’il y a 0 soucis entre Ney et Kyky !! 😂



🤙🔴🔵 pic.twitter.com/Ti9XgKDe59 — PSG WORLD NATION ™️ (@PSG_WorldNation) October 2, 2021

Reste quand même qu’on attend plus que ce rôle pour Neymar, lequel a l’habitude d’enflammer les terrains de toute la planète football avec des gestes de gala. Mais en décidant de s’intégrer dans le collectif du Paris Saint-Germain la star recrutée au Barça pour 222 millions d’euros a le mérite de permettre au club de la capitale de vivre un début de saison idéal ou presque, et de faire taire les critiques de ceux qui pensaient qu’il était à la limite d’être un joueur fini pour le PSG.