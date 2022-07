Neymar au PSG, la terrible défaite de l’Emir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve toujours de se défaire de Neymar cet été, mais il a compris que la mission était quasiment impossible. Le Brésilien aussi.

Une révolution sans couper de tête, c’est pour le moment la tendance au Paris SG, où Neymar était ciblé comme l’élément capable de mettre fin au « bling-bling », symbolisé par les arrivées de Christophe Galtier et Luis Campos. Une institution mieux respectée, des joueurs qui la jouent collectif, et des stars qui marchent au pas, tel est le rêve de Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar pour les saisons à venir du club parisien. Neymar était justement celui qui symbolisait ce manque d’exemplarité des joueurs, très bien payés mais pas toujours performants sur le terrain, et surtout très en vue en dehors. Résultat, selon l’AFP, le PSG a bien étudié toutes les opportunités de se séparer du Brésilien pendant l’été. Avec un terrible constat à la clé.

A l’heure où les Parisiens sont en tournée au Japon pour des besoins médiatiques et commerciaux plus que sportifs, les dirigeants du champion de France ont quasiment rendu les armes dans cet énorme dossier. L’agence de presse fait le point sur la situation, et absolument rien n’indique que la volonté de l’Emir, qui voulait faire un exemple avec Neymar, ne sera respectée. Car si QSI a toujours pu avoir quasiment les joueurs de son choix sur la planète, se défaire des indésirables est un réel obstacle pour le PSG. Et ce, à tous les niveaux.

Neymar doit partir ? Il prolonge !

Contractuellement, Neymar s’est empressé de prolonger son contrat au 1er juillet, comme une clause le prévoyait, et celui qui pouvait se sentir poussé dehors est désormais sous contrat jusqu’en 2027. Pas vraiment le meilleur moyen de trouver la sortie. En plus de cela, les clubs qui peuvent et veulent se payer l’ancien prodige de Santos ne sont pas nombreux. Chelsea, Manchester City, la Juventus ou le Bayern ont sondé quelques intermédiaires, mais ils ne sont pas allés plus loin. Le seul club intéressé a été Newcastle, mais c’est inenvisageable pour Neymar. De son côté, Santos espère faire marcher la fibre patriotique, mais seul un prêt quasiment gratuit pouvait être envisagé. Next.

Enfin, contrairement à 2019 quand Neymar avait fait le forcing pour s’en aller, boudant même pendant le stage de pré-saison en Chine, le Brésilien est cette fois-ci détendu et sûr de lui. Il s’estime totalement capable de retrouver son niveau, et par la même occasion de retourner les supporters qui peuvent encore le siffler, comme ce fut le cas en deuxième partie de saison dernière. « Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances », a-t-il récemment expliqué au moment de reprendre avec quelques jours d’avance sur le planning prévu.

Neymar en mode commando pour 2022

Défendu par son entraîneur Christophe Galtier, soutenu officiellement dans le vestiaire même si sa complicité avec Kylian Mbappé n’est plus aussi évidente, le « Ney » mise sur cette saison pour redorer son blason. Et si ce n’est pas avec le PSG, ce sera avec le Brésil, puisqu’il espère bien briller pour la Coupe du monde au Qatar, et pourquoi pas redonner le sourire à tout un pays qui attend des merveilles de lui depuis des années, tout en restant toujours sur sa faim. De son côté, le Paris SG, lui non, plus n’est pas rassasié, mais pour le moment, il devra faire avec son numéro 10 pour cette saison, même si le mercato est encore long.