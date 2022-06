Neymar à United, Cristiano Ronaldo au PSG, un projet dingue !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans la révolution du PSG, l'idée de se séparer de Neymar a tout son sens. Le Brésilien se sent invendable, mais la volonté de Cristiano Ronaldo de quitter Manchester United change tout !

Poussé dehors par le Paris SG qui ne le croit plus vraiment capable de porter l’équipe francilienne sur ses épaules dans les années à venir, Neymar n’a aucune intention de bouger. La donne est claire et les rares clubs qui peuvent se payer ses services, comme Newcastle, n’ont pas un profil à faire rêver le Brésilien. Que ce soit au niveau du climat, mais aussi plus sérieusement de la capacité à aller jouer en Ligue des Champions, qui est pour le moment réduite chez les Magpies. Difficile donc d’imaginer pour le PSG Neymar être séduit par un nouveau projet au point d’accepter de faire ses valises.

Le plan de Manchester United pour Neymar

Néanmoins, le statut du numéro 10 parisien pourrait bien être amené à changer dans la capitale française, où son statut d’intouchable et immuable titulaire va finir par être remis en cause si le PSG recrute du beau monde en attaque. Ce dont il est tout à fait capable. Une situation que Manchester United suit de près selon El Nacional, qui affirme que les Red Devils ont un plan pour cet été, même si cela s’annonce compliqué à être mis en place.

En effet, Cristiano Ronaldo aurait comme des envies d’ailleurs après avoir compris que Erik Ten Hag ne prônait pas du tout un système et une mentalité de jeu qui lui étaient favorables. Le départ du Portugais, meilleur buteur du club tout de même la saison dernière, inciterait alors le Board d’Old Trafford à prendre une nouvelle tête de gondole, tant le club mancunien est gourmand aussi en star. Une réelle volonté d’occuper toujours le haut de l’affiche même si « United » n’est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

120 millions d'euros pour Neymar

Le journal catalan annonce ainsi que Manchester United réfléchit, si la situation devait s’y prêter, à poser une offre de 120 millions d’euros qui serait jugée comme suffisante pour récupérer Neymar. Mais quid du système de jeu prôné par le nouveau coach néerlandais avec le Brésilien ? Pour El Nacional, les deux sont compatibles et l’ancien coach de l’Ajax est persuadé que le « Ney » peut retrouver son véritable niveau avec des responsabilités, des attentes, et une compétition plus élevée que la Ligue 1 avec la Premier League. Neymar pour remplacer Cristiano Ronaldo, voilà une idée qui pourrait séduire Luis Campos, pour qui le rajeunissement de l’effectif et la mise en avant d’un jeu beaucoup plus basé sur le collectif est la clé du futur succès du Paris SG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Dernier élément qui laisse à penser que ce transfert a une chance de se réaliser : MU assure avoir des arguments pour convaincre Neymar. Un contrat de trois ans notamment, mais néanmoins un salaire revu à la baisse par rapport à son énorme contrat avec Paris. Mais surtout, l’assurance, sans Cristiano Ronaldo d’un côté, et sans Lionel Messi et Mbappé dans les pattes comme au PSG, qu’il sera la réelle et unique star du projet de Manchester United. Cela pourrait aussi lancer un nouveau cycle chez les Red Devils, qui ont payé au prix fort des investissements coûteux et bien peu rentables ces dernières années.