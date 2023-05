Neymar à Manchester City, il appelle Guardiola au secours

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar est décidé à tenter sa chance ailleurs qu'au PSG, mais pour l'instant aucune offre sérieuse n'est arrivée sur le bureau des dirigeants parisiens. Un proche de l'attaquant brésilien lui propose de signer à Manchester City.

Presque trois semaines après avoir eu la surprise de voir et d'entendre devant chez lui, à Bougival, quelques dizaines de supporters du Paris Saint-Germain venir lui demander de quitter le club, Neymar est toujours déterminé à quitter le leader de la Ligue 1. Six ans après avoir signé au PSG pour 222 millions d'euros, et nonobstant un contrat à 36 millions d'euros par an jusqu'en 2027, le numéro 10 de la Seleçao a compris qu'il était désormais persona non grata du côté du Parc des Princes. Cependant, entre vouloir et pouvoir, il y a un monde et c'est pour cela que Pini Zahavi, l'intermédiaire de tous les miracles, a été appelé à la rescousse dans ce dossier. Un miracle, il en faudra un, si Neymar réussit à signer à Manchester City, ce que lui conseille un ancien joueur des Citizens proche de la star brésilienne.

Elano (former Brazil and City player) :



"I want Neymar to go to Manchester City, it would be good for him to train under Guardiola, I will give this advice to him, I want him to go to City, I can try to do that, because of our friendship." 🇧🇷🌟 pic.twitter.com/sHtrMUvmKZ — Ney (@Neycromancer) May 20, 2023

Elano, c'est de lui qu'il s'agit, a porté le maillot de Manchester City et de l'équipe du Brésil, et il pense que le club sacré champion d'Angleterre samedi pour la troisième saison consécutive sera l'équipe idéale pour replacer Neymar au sommet du football mondial. Alors quand la possibilité de voir Neymar être inclus dans une offre pour envoyer Bernard Silva au Paris Saint-Germain, Elano dit banco. « Ce serait bien pour lui de travailler avec Guardiola. Je pense que je vais lui donner ce conseil, ce que je veux, c'est qu'il aille à City. Je peux essayer de l’aider, en raison de notre amitié, mais ce n'est pas si simple », explique l'ancien milieu de terrain de Manchester City, conscient que même si Pep Guardiola et Neymar ont un point commun, le FC Barcelone, jamais ils n'ont travaillé ensemble.

Haaland et Neymar associés ?

Cependant, ce souhait d'Elano se heurte à une autre réalité. Si Chelsea et Manchester United sont en quête d'une star pour ramener la lumière vers eux, Manchester City a déjà ce qu'il faut avec Erling Haaland. On voit mal Neymar accepter de se mettre dans l'ombre du serial buteur norvégien, lui qui était dans celle de Lionel Messi au Barça, puis celle de Kylian Mbappé au PSG. Pep Guardiola connaît trop bien le football pour prendre le risque d'instaurer une concurrence trop violente dans son vestiaire. Le duo Neymar-Haaland pourrait donner des cauchemars aux défenseurs de Premier League, mais constitue aussi un gros risque.