Neymar à Chelsea, Boehly prêt à faire un miracle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Toujours au Brésil, où il récupère de son opération à la cheville, Neymar sait que du côté du Paris Saint-Germain on sera attentif aux offres lors du prochain mercato. Et un club est toujours cité dans le dossier du joueur brésilien.

Il y a une question qui hante les supporters parisiens, c’est de savoir si l’on reverra un jour Neymar sous le maillot des champions de France. Contractuellement, il n’y a aucun doute, puisque l’ancien joueur du Barça est lié jusqu’en 2027 avec le PSG. Mais face aux prestations erratiques du numéro 10 de la Seleçao depuis qu’il a rejoint Paris en 2017, et surtout des soucis physiques qui se reproduisent très régulièrement, Nasser Al-Khelaifi pourrait faire des efforts afin de transférer un joueur dont il ne voulait déjà plus l’an passé. Seul problème, le salaire de Neymar dépasse toujours les 30 millions d’euros par an, et rares sont les clubs à pouvoir assumer un tel montant. Cependant, de l’autre côté de la Manche, le nom de Chelsea est une nouvelle fois évoqué.

Neymar et le PSG, ça va durer longtemps ?

Éliminé de la Ligue des champions, et actuellement onzième de Premier League, le club londonien ne jouera pas l’Europe la saison prochaine. Et pour Todd Boehly, qui a dépensé plus de 700 millions d’euros depuis qu’il a repris le club de Roman Abramovitch, il faut relancer son projet. Pour cela, l’homme d’affaires américain avait déjà pensé à Neymar un peu plus tôt cette saison, au point qu'une rencontre avec NAK dans un palace parisien avait été évoquée dans Le Parisien. Mais à en croire le Mirror, cet intérêt de Chelsea pour l’attaquant brésilien pourrait être réactivé lors du prochain mercato d’été. Cela tombe bien, Todd Boehly a les moyens financiers de ses ambitions. Pour preuve, les 121 millions d'euros dépensés en janvier dernier pour faire venir Enzo Fernandez de Benfica. Si le PSG fait un effort pour baisser le prix de Neymar, et si les Blues font un effort pour son salaire, les choses pourraient vraiment avancer.

Dans cette opération, il y a tout de même un détail à régler, et non des moindres. Neymar acceptera-t-il de quitter Paris pour s'installer à Londres ? Confortablement installé dans la capitale, le clan Neymar profite bien de la vie parisienne et rien ne dit qu'il est prêt à rejoindre la Premier League. Chelsea a cependant des arguments, et notamment le même qui l'avait convaincu de quitter le Barça pour signer au PSG, à savoir être la tête de gondole d'un projet. Même si à 31 ans, Neymar n'est plus réellement un candidat sérieux au Ballon d'Or, Todd Boehly est conscient que le joueur brésilien peut dynamiser un club qui commence à sérieusement agacer ses supporters. Nul doute que Nasser Al-Khelaifi est prêt à conduire l'Eurostar qui emmènera Ney à Londres si un accord est trouvé. Et cela au moment où Mauricio Pochettino est annoncé comme le probablement futur entraîneur des Blues.