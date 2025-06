Newcastle en guerre avec le PSG, le mercato est déjà chaud

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale est en concurrence avec de grands clubs anglais dans certains dossiers majeurs de son mercato.

Le Paris Saint-Germain veut renforcer rapidement certains postes de son effectif. Luis Enrique est conscient des quelques lacunes au sein de son équipe et souhaite que sa direction lui donne du matériel pour continuer à progresser. La grande priorité francilienne de cet été est le défenseur central de Bournemouth, Illia Zabarnyi. L'Ukrainien veut d'ailleurs aussi signer chez les champions d'Europe. Problème, Bournemouth et le PSG n'arrivent pas encore à s'entendre sur le futur prix de la transaction. Les Cherries réclament 70 millions d'euros quand le PSG ne veut pas dépenser plus de 60 millions. Compte tenu de la situation, Zabarnyi pourrait bien finir par échapper au club de la capitale.

Le PSG menacé par Newcastle

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Chevalier (@_lc30_)

Selon les informations de The Athletic FC, Newcastle veut en effet passer la seconde pour s'attacher les services du défenseur ukrainien. Les Magpies adorent son profil et ont bien l'intention de convaincre Bournemouth de céder. Newcastle a également l'intention de concurrencer le Paris Saint-Germain dans le dossier Lucas Chevalier. Le portier du LOSC est la grande priorité parisienne en cas de départ prochain de Gianluigi Donnarumma mais n'est pas insensible à l'idée de rejoindre la Premier League. Chevalier indiquait d'ailleurs récemment : « La Premier League ? C'est le championnat le plus attractif ». Le Paris Saint-Germain serait inspiré de faire vite pour se débarrasser de la menace anglaise pour Zabarnyi. Concernant Chevalier, Donnarumma est encore loin d'être parti et il se pourrait bien que l'Italien finisse par prolonger son contrat. Une rencontre aura lieu en marge de la Coupe du monde des clubs du côté des Etats-Unis.