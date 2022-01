Ndombele, Tottenham attend le feu vert du PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pisté par le Paris Saint-Germain durant tout ce mercato hivernal, Tanguy Ndombele (Tottenham) est encore assez loin du club de la capitale française, malgré le fait que toutes les parties tirent dans le même sens…

Tanguy Ndombele devait être la grande recrue tant attendue par Mauricio Pochettino durant ce marché des transferts. Mais alors que la fermeture du mercato approche à grands pas, Tanguy Ndombele est toujours un joueur de Tottenham. Tout simplement parce que ce dossier n’avance plus depuis quelques jours, d'après les informations de RMC Sport… En bonne voie, les négociations sont actuellement au point mort. Pourtant, jeudi, le PSG, Tottenham et Tanguy Ndombele avaient presque validé un prêt avec option d’achat pour l'international français. Mais sans départ et sans une réduction massive de la masse salariale avant la fin janvier, le PSG ne pourra pas prendre en charge la totalité du salaire de l’ancien Lyonnais.

🚨Info : Comme évoqué ces derniers jours, le dossier Tanguy Ndombélé 🇫🇷 - #PSG n'avance pas.



• Si le dossier patine, ce n'est absolument pas lié aux prétentions salariales du milieu de #Tottenham.



• Le #PSG doit d’abord dégraisser, dans un secteur encombré. pic.twitter.com/RQLZZOfWI9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 28, 2022

Paris comptait sur le départ de Dina Ebimbe à Leverkusen et l’éventuelle fuite de Layvin Kurzawa en Angleterre pour s’ouvrir le champ des possibles dans le dossier Ndombele, mais pour l’instant, aucune vente n’est dans les petits papiers du PSG… En quête d’un renfort dans l’entrejeu, Mauricio Pochettino va donc peut-être devoir attendre les toutes dernières heures du mercato pour voir arriver Ndombele. Car si Paris arrive à se séparer de quelques joueurs, comme d’un Danilo, actuellement pisté par la Roma, Leonardo pourrait finaliser le prêt de Ndombele au meilleur tarif en début de semaine prochaine. Ce qui reste quand même hypothétique, sachant que la dernière tendance est plutôt négative dans le gros dossier de cet hiver à Paris.