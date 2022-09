Navas out, le PSG vise deux pistes XXL

Dans : PSG.

Devenu remplaçant au PSG, Keylor Navas ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale. Les champions de France ont déjà quelques profils en tête pour le remplacer.

Keylor Navas voit son futur au PSG s'assombrir de jour en jour. Dès son arrivée à Paris cet été, Christophe Galtier a été clair sur le sujet : Gianluigi Donnarumma serait titulaire et Navas remplaçant. Une situation difficile à accepter pour un portier de la trempe du Costaricain. D'ailleurs, le joueur de 35 ans était à deux doigts de partir lors du mercato, mais Paris et Naples n'ont finalement pas su se mettre d'accord. C'est sans doute partie remise pour Keylor Navas, toujours désireux de partir du PSG. Cet hiver, l'ancien du Real Madrid écoutera les propositions, notamment si Naples revient à la charge. De quoi déjà faire anticiper les champions de France concernant son remplaçant. Et le PSG vise du lourd.

Navas remplacé par du très lourd au PSG ?

Selon les informations de Media Foot, Luis Campos est déjà à la recherche d'un nouveau gardien. Et le conseiller sportif du PSG ne manque pas d'ambition puisque le profil de Jan Oblak lui plaît beaucoup. Le Slovène sera en fin de contrat à l'Atlético Madrid en 2023. Il pourrait être une opportunité de marché intéressante pour le PSG, même si les Colchoneros ne désespèrent pas de le faire prolonger. Oblak n'est en revanche pas le seul profil visé, puisque le club de la capitale apprécie aussi fortement Alban Lafont. Le gardien du FC Nantes est en très grande forme et vient tout juste d'être récompensé par une convocation en équipe de France. Reste à savoir si à 23 ans, l'ancien de Toulouse serait motivé à l'idée de n'être que numéro 2 à Paris. En tout cas, le PSG ne veut pas galvauder son poste de gardien numéro 2 en cas de départ de Keylor Navas. L'objectif, toujours garder en état d'alerte un Gianluigi Donnarumma qui a parfois du mal à gérer la pression lors des grands rendez-vous.