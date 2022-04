Nasser Al-Khelaifi viré du PSG, RMC ne rigole pas

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La saison du PSG est globalement ratée avec des échecs mémorables en coupe de France et surtout en Ligue des champions. Quelque chose doit changer au club et Kevin Diaz pense que c'est au sommet que les têtes doivent tomber d'abord.

Le PSG n'y arrive toujours pas. Malgré le recrutement de tauliers comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et avant eux Neymar. Malgré un Kylian Mbappé à un niveau stratosphérique et un Gianluigi Donnarumma sur la pente ascendante, le club parisien doit encore renoncer à son rêve de remporter la ligue des champions. Au lieu de progresser, c'est même pire. Le PSG a perdu la coupe de France, il n'impressionne pas vraiment en ligue 1 et l'équipe parisienne ne représente pas le futur ogre européen tant espéré. Les choses doivent changer comme le réclame les supporters. De nouvelles recrues ? Un nouvel entraîneur ?

Kevin Diaz ne veut plus que Nasser Al-Khelaifi s'occupe de foot

Mauricio Pochettino ne devrait pas être conservé effectivement et le mercato estival sera intense en terme de mouvements. Toutefois, le PSG a déjà changé maintes fois ces deux leviers du club sans succès. A contrario, Nasser Al-Khelaifi est toujours le président depuis 2011 et il l'est resté malgré les fiascos rencontrés. Kevin Diaz en fait le principal responsable des échecs parisiens. Pour le consultant de RMC, le PSG doit se renouveler au sommet avec un nouveau mode de fonctionnement plus généralement.

🗣️💬 Kévin Diaz : "Je pense que l'un des gros problèmes du PSG est Nasser [...] Tant qu'il n'y aura pas d'entraîneur qui travaille en symbiose avec son directeur sportif, comme ça se passe dans les plus grands clubs, le PSG n'y arrivera pas !" pic.twitter.com/s0wqY6Irno — After Foot RMC (@AfterRMC) April 2, 2022

« Le plus gros problème du PSG, je crois que c’est Nasser Al-Khelaifi car il a construit une espèce de lose autour de lui. Dès le départ, il a pas fait les bons choix après il a essayé de les rectifier. Plus généralement, les principaux responsables ce sont les actionnaires et l’actionnaire l’émir du Qatar. Tant que ce sera des gens qui ne connaissent pas la matière première du football, le terrain. Tant qu’ils choisissent les joueurs car ils les ont vu à la télé, car on les a conseillés, ça ne marchera pas. […] A Manchester City, ce ne sont pas les Emiratis qui dirigent le club. Tant qu'il n'y aura pas d'entraîneur qui travaille en symbiose avec son directeur sportif, comme ça se passe dans les plus grands clubs, le PSG n'y arrivera pas ! », a t-il martelé dans l'After foot. Une position compréhensible mais qui oublie un point essentiel. Si le PSG n'arrive pas à triompher en Europe, il est devenu une marque solide du monde du football. Et cela n'est pas inutile pour les actionnaires qataris au grand dam des supporters.