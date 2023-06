Nagelsmann et Luis Enrique en finale pour entraîner le PSG ‍!

Dans : PSG.

Luis Enrique et Julian Nagelsmann sont plus que jamais les deux favoris pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG.

Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain, c’est terminé. Au cours d’un rendez-vous ce mardi, Luis Campos a officiellement informé l’ancien entraîneur de l’OGC Nice que l’aventure s’arrêtait là pour lui, malgré un contrat signé jusqu’en juin 2024. Christophe Galtier viré, le club de la capitale s’attelle maintenant à lui trouver un successeur. Depuis plusieurs semaines, le Qatar épluche plusieurs dossiers.

Les noms de Xabi Alonso, Thiago Motta, José Mourinho, Julian Nagelsmann et Luis Enrique sont sur la table. Une nette tendance se dégage enfin pour savoir qui prendra les commandes de l’équipe parisienne la saison prochaine. A en croire les informations du compte insider Sports Zone, ce ne sera ni Thiago Motta ni José Mourinho. L’Italien est très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi et le Portugais a la cote dans le camp de Luis Campos.

Xabi Alonso plait au PSG... mais ne veut pas venir

Mais aucun des deux n’a les faveurs de Doha, qui veut reprendre la main sur le choix du prochain entraîneur et qui n’a pas validé les pistes Thiago Motta et José Mourinho. A moins d’un gros revirement, ceux qui occupent actuellement les bancs de Bologne et de la Roma ne viendront pas au PSG cet été. La piste Xabi Alonso a bien été creusée et a été validée par l’Emir du Qatar en personne.

Problème : l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, qui rêve du Real Madrid à moyen terme, n’a pas manifesté un intérêt très vif à l’idée de rejoindre le PSG. Il faudra donc se plier en quatre pour le convaincre, ce qui n’est pas vraiment dans l’idée de l’état-major parisien, qui a mis cette option en stand-by pour le moment. Reste donc les pistes Luis Enrique et Julian Nagelsmann. Les deux entraîneurs sont attendus à Paris dans les heures à venir… « s’il n’y sont pas déjà » selon le média, qui explique que Luis Enrique est en désaccord sur de nombreux points avec la direction du PSG pour l’instant.

Quant à Julian Nagelsmann, la piste semble plus simple à boucler. L'Allemand est d'ailleurs bel et bien attendu à Paris dans les 24 heures à venir, comme le confirme L'Equipe. Le quotidien national indique en revanche que la présence de l'ancien entraîneur du Bayern Munich dans la capitale française ne signifie pas qu'un accord a été trouvé. Et pour preuve, selon Sports Zone, la priorité de Paris demeure Luis Enrique. Reste donc maintenant à voir quel sera le dossier n°1 du PSG dans les prochains jours, la facilité avec l’Allemand ou s’entêter dans la délicate piste menant à l’Espagnol.