Mourinho refuse de prolonger, le PSG a frappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'AS Rome menée par José Mourinho reçoit Leverkusen ce jeudi en Europa League, un match que les supporters du PSG regarderont avec attention. Le Special One se rapproche de plus en plus de Paris.

Un an après avoir remporté l’Europa Conference League, la Roma version José Mourinho est toujours en course pour décrocher l’Europa League. Ce jeudi, le club italien reçoit le Bayer Leverkusen au Stadio Olimpico en demi-finale aller, et l’espoir est grand du côté des supporters romains de voir leur club briller en Europe. Même si l’AS Rome connaît un passage un peu plus délicat en championnat, puisqu’elle pointe à la 7e place, l’enthousiasme est toujours grand autour du Special One, lequel fait encore l’unanimité. Sauf que du côté des propriétaires de la Roma, Dan Friedkin n’a pas reçu de réponse à son offre faite à l’entraîneur portugais et que forcément cela l'inquiète au moment où la rumeur enfle.

A un an de la fin de son contrat avec l’AS Rome, José Mourinho n’a en effet jamais répondu aux propositions de prolongation transmises par les propriétaires américains du club de la capitale italienne, alors que le Paris Saint-Germain a fait du technicien portugais sa priorité numéro 1 afin de remplacer Christophe Galtier. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, le Special One a répondu avec un grand sourire en affirmant ne pas avoir eu le moindre appel du PSG, se demandant même si le club français le connaissait. Mais Mourinho est un malin et la presse italienne sent bien que du côté de la Roma on s'attend à ce que jamais la réponse à une proposition de prolongation n'arrive. TMW assure que du côté de la famille Friedkin on n'a pas du tout l'intention de convoquer José Mourinho, les propriétaires américains n'ayant pas apprécié énormément que ce dernier se plaigne régulièrement des moyens mis à sa disposition.

Si chelsea n’avait pas autant merdé cette saison Mourinho aurait pu revenir

Car oui Mourinho a bien été contacter par Todd Boehly pic.twitter.com/mFx3ArDLhF — José Mourinho🇫🇷 (@JoseMourinhoFRA) May 8, 2023

Du côté de Paris, c'est évidemment le silence absolu, puisqu'on veut assurer le titre de champion de France et finir la saison avant de lancer les grandes manœuvres. Christophe Galtier affiche toujours une confiance absolue concernant son avenir au PSG, du moins en façade. Mais face aux prestations insipides de Marquinhos et ses coéquipiers, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos savent qu'il faut faire quelque chose. Le conseiller sportif portugais a donc lancé les manœuvres pour faire venir l'homme aux deux victoires en Ligue des champions, l'espoir de tous étant que José Mourinho remette de l'ordre dans un club où l'anarchie semble totale dans le vestiaire. A Rome, le téléphone des propriétaires risque bientôt de sonner, mais l'appel viendra de Paris et pas de Mourinho pour prolonger.