Motta au PSG, Campos avait dit non l'été dernier !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Avec les difficultés sportives du PSG, Christophe Galtier est menacé à son poste d'entraîneur. Pour le remplacer, les rumeurs citent le nom de Thiago Motta. Selon son agent historique, ce n'est pas la première fois que l'ancien milieu parisien entre dans la danse.

Nommé il y a moins d'un an, Christophe Galtier est déjà dans une zone de turbulence au PSG. L'ancien entraîneur lillois et niçois a été fragilisé par le début d'année 2023 très poussif du club parisien : quatre défaites en Ligue 1, éliminé en 1/8e de finale de la coupe de France, sorti sans gloire en 1/8e de finale de la Ligue des champions. Le fond de jeu n'y est pas mais c'est surtout la mentalité qui pose problème. Les stars parisiennes restent toutes puissantes et Galtier n'arrive pas à se faire entendre. Clairement, pour ses opposants, le PSG doit choisir un remplaçant plus charismatique et susceptible d'être respecté par les cadres.

Motta, loin d'avoir l'aval de Luis Campos

Des cases cochées par Thiago Motta. L'ancien milieu du PSG a vu sa cote grimper en Serie A avec ses mandats à la Spezia et actuellement à Bologne. Il semble surtout plus accessible qu'un José Mourinho voire un Zinedine Zidane. De quoi assurer un beau coup sportif au PSG, si seulement les Parisiens décident d'accélérer sur le sujet. En effet, selon son agent historique Dario Canovi, Thiago Motta est encore loin d'obtenir le poste d'entraîneur du PSG.

José Mourinho, Zinedine Zidane et Thiago Motta : quel profil d'entraîneur conviendrait-il le mieux au PSG ? 🤔 pic.twitter.com/G4a729GA0h — Foot Mercato (@footmercato) March 27, 2023

C'est d'autant plus étonnant que Canovi assure que le PSG est en contact avec Motta depuis près d'un an déjà. « (Au sujet des rumeurs Motta au PSG) Trop tôt, ce ne sont que des rumeurs de marché. Le PSG a eu une réunion l'année dernière, mais rien de plus. Campos a ensuite choisi un autre entraîneur », a t-il confié à Tuttomercato. La tâche ne s'annonce donc pas simple pour Motta. Il devra briser la solide relation Campos-Galtier. Mais, si à l'été 2022 cela semblait impossible à réaliser, les récents résultats sportifs du PSG donnent moins de marge de manœuvre à Luis Campos et plus de chances pour Thiago Motta.