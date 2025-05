Mosquera au PSG grâce à un échange fou

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cristhian Mosquera est l’un des défenseurs ciblés par le PSG dans l’optique du prochain mercato. Et dans ce dossier, Paris dispose d’un argument de poids afin de négocier un deal avantageux avec Valence.

Le Paris Saint-Germain a clairement fait du recrutement d’un défenseur central une priorité lors du mercato estival. Le club de la capitale aimerait s’offrir un droitier capable de concurrencer, voire carément de prendre la place de Marquinhos dans un futur proche. Un an après avoir fait venir Willian Pacho en provenance de Francfort, le PSG souhaite réaliser une opération similaire avec un joueur encore méconnu du grand public, accessible à un prix correct et que Luis Enrique pourra faire exploser au plus haut niveau. Deux joueurs ont été identifiés par Luis Campos : Joel Ordonez du FC Bruges et Cristhian Mosquera de Valence.

Pour le premier cité, la concurrence d’Arsenal et de Chelsea complique fortement le dossier même si le PSG a encore ses chances. En ce qui concerne Mosquera en revanche, le champion de France en titre pourrait avoir la voie ouverte. Car selon les informations d’El Gol Digital, les dirigeants du FC Valence sont très ouverts à l’idée de négocier un transfert de leur défenseur avec le Paris Saint-Germain, et cela pour une raison bien précise. Le média affirme que le club espagnol rêve d’inclure Carlos Soler dans la transaction. Prêté à West Ham cette saison, l’ancien joueur de la Roja a peu de chances d’être conservé en Premier League.

Le PSG a un énorme avantage dans le dossier Mosquera

Son retour à Paris est donc imminent. Luis Enrique n’a pas pour autant l’intention de l’intégrer à son effectif la saison prochaine, ce dont souhaite profiter Valence. L’idée de l’actuel 11e de Liga est de récupérer une indemnité de transfert pour Cristhian Mosquera, mais légèrement revue à la baisse à la condition que dans le sens inverse, Carlos Soler effectue son grand retour à Mestalla. L’idée pourrait plaire à Carlos Soler, qui a porté les couleurs de Valence de 2014 à 2022 avant son départ pour le Paris Saint-Germain pour 18 millions d’euros. Sur le papier, l’opération pourrait donc être parfaite pour toutes les parties. Il n’y a plus qu’à s’entendre avec Valence sur le prix à payer pour Cristhian Mosquera, et bien sûr à convaincre le défenseur espagnol de 20 ans de choisir le projet parisien pour la suite de sa carrière.