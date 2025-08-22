Mort de Jean Pormanove ‍: Le clan Barcola répond

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La mort de Jean Pormanove, streamer bien connu, a suscité une vague d'émotion et d'indignation. Des footballeurs, ont été pointés du doigt pour être apparus durant les émissions des streamers accusés, eux, d'avoir eu un comportement inhumain.

Pierre-Emerick Aubameyang, Adil Rami et Bradley Barcola ont pour point commun d'être intervenus à un moment ou à un autre dans les séquences diffusées par une équipe de streamers qui s'était donnée comme surnom le « Lokal ». L'une des tristes particularités de Naruto et Safine, les deux responsables, était d'infliger des sévices à Jean Pormanove, décédé il y a quelques jours de manière naturelle, tout cela étant filmé en direct sur la plateforme de diffusion Kick. Suivi par des milliers d'internautes, ces streams ont provoqué l'écœurement et l'indignation. Alors, forcément, voir apparaître Aubameyang, Rami et Barcola sous forme de vidéos a choqué pas mal de monde. Si l'attaquant de l'OM et le consultant vedette de Ligue 1+ n'ont pas souhaité répondre à L'Equipe, l'entourage du jeune attaquant du PSG a tenu à faire savoir ce que Bradley Barcola pensait de tout cela.

Après avoir rappelé que l'ancien lyonnais avait versé 1.000 euros à ces mêmes streamers pour une cagnotte destinée à des enfants malades, et qu'il avait également offert un de ces maillots pour qu'il soit donné à un enfant hospitalisé, le clan Barcola a fait remarquer que la vidéo diffusée quelques jours avant la mort de JP datait en fait de plusieurs semaines et avait été utilisée à l'insu du joueur du PSG. « Bradley comprend et partage l'émotion suscitée par le décès de Raphaël Graven (Ndlr : le vrai nom de Jean Pormanove). Il a d'ailleurs été l'un des premiers à réagir publiquement lorsqu'il a appris le drame. Il convient de préciser qu'il n'était en aucun cas présent en direct ce soir-là. La vidéo qui circule et dans laquelle il apparaît avait été enregistrée plusieurs semaines auparavant (début août) », a indiqué le clan Barcola.

📲 Bradley Barcola 🇫🇷 rend hommage sur Instagram à Jeanpormanove, tragiquement décédé aujourd’hui. 🕊️ pic.twitter.com/qa6ecKXlYj — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 18, 2025

S'agissant d'Adil Rami, le quotidien sportif précise que pour l'instant, la participation de ce dernier à l'émission de dimanche soir Le Club Ligue 1+ est toujours prévue malgré cette grave polémique. D'autre part, on a appris jeudi soir que l'autopsie de celui qui était connu sous le nom de Jean Pormanove, laquelle avait été réclamée par le Parquet de Nice, avait permis de mettre totalement de côté la thèse d'une mort d'origine traumatique ou causée par un tiers.