Monaco nul en maths, le PSG lui colle un zéro ‍!

Par Mehdi Lunay

Cet été, le Paris Saint-Germain était décidé à s'offrir les services de Maghnes Akliouche au mercato. Néanmoins, l'AS Monaco a placé la barre très haute sur le plan financier. Une gourmandise qui a définitivement refroidi les Parisiens.

De plus en plus performant sur le terrain, Maghnes Akliouche n'a finalement besoin que d'un petit coup de projecteur pour taper dans l'œil du grand public et surtout de Didier Deschamps. La saison dernière, le Franco-algérien a confirmé sa montée en puissance à l'AS Monaco. Avec 7 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, Akliouche a illuminé le côté droit monégasque en Ligue 1 et en Ligue des champions. Cependant, cela n'a pas suffi pour découvrir l'Equipe de France. Le Lyonnais Rayan Cherki lui a notamment été préféré en bleu. Un départ doit lui permettre de sortir du relatif anonymat du Rocher et quoi de mieux que le Paris Saint-Germain pour y parvenir ?

Akliouche trop cher, le PSG jette l'éponge

Cela fait deux ans que le PSG suit Maghnes Akliouche au mercato. Luis Enrique est séduit par le joueur et Luis Campos était bien décidé à le recruter cet été. De quoi faire le bonheur du jeune homme, séduit par le projet parisien. Mais, l'AS Monaco a tout détruit. Le club princier demande au moins 70 millions d'euros pour libérer ce joueur majeur de son effectif. Un prix jugé surévalué par la direction parisienne. Après plusieurs semaines utilisées pour négocier le montant à la baisse, Luis Campos abandonne définitivement la piste Akliouche selon le site Live Foot. Le conseiller sportif du PSG a compris que Monaco ne céderait pas d'un millimètre sur ce dossier.

Existe-il (hors PSG) un joueur plus « Lucho Compatible » que Magnhes Akliouche 🇨🇵 en Ligue 1 ?pic.twitter.com/1GYAACD3P0 — Rising PSG (@PSGRISING) August 1, 2025

Un échec qui n'est pas dramatique pour les Parisiens, lesquels peuvent dénicher plusieurs plans B au mercato malgré le talent immense du joueur monégasque. La donne est bien différente pour Maghnes Akliouche. Le natif de Tremblay-en-France rêvait de revenir en Ile-de-France, surtout chez le champion d'Europe en titre. Sous contrat à l'ASM jusqu'en 2028, l'attaquant risque de trouver le temps long en Principauté.