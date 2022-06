Monaco, Lille et l’OL… Le PSG devra débuter sa saison sans rigoler

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En attendant la révélation du calendrier complet de la saison prochaine, on connaît déjà les dates de certains rendez-vous du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale commencera à Clermont et disputera des chocs assez rapidement, notamment face à l’AS Monaco.

Toujours à la recherche de son futur entraîneur, le Paris Saint-Germain connaît au moins son programme à partir de la reprise. Les Parisiens, attendus à l’entraînement le 4 juillet, partiront en tournée au Japon (du 17 au 25 juillet) où ils disputeront trois matchs amicaux contre des équipes locales. Les jambes seront forcément lourdes à cause de la préparation physique. Mais le champion en titre devra être prêt pour le Trophée des Champions contre le FC Nantes le 31 juillet, soit une semaine avant le début de la saison de Ligue 1 à Clermont.

Il faudra attendre vendredi pour connaître le calendrier complet, mais le quotidien Le Parisien a déjà donné les dates de certains rendez-vous. On apprend par exemple que le début d’exercice sera particulier pour le conseiller football Luis Campos, les Parisiens étant opposés à ses anciens clubs, Lille et Monaco, lors des 3e et 4e journées. Autant dire que le Paris Saint-Germain sera vite testé dans ce championnat, y compris lors de la 8e journée, lorsqu’il ira défier l’Olympique Lyonnais juste avant la trêve internationale.

Les dates du Boxing Day

Quant au Clasico, l’Olympique de Marseille se déplacera à Paris le 16 octobre, dans le cadre de la 11e journée (match retour le 26 février). A noter que la saison se terminera un peu plus tard que d’habitude. Le club de la capitale finira l’exercice au Parc des Princes face à Clermont le 4 juin. Rappelons effectivement que la Coupe du monde en hiver chamboule le calendrier et oblige la Ligue 1 à se mettre en pause pendant six semaines, à partir de la 15e journée mi-novembre. La saison reprendra avec une sorte de « Boxing Day », les 16e et 17e journées étant programmées les 28 décembre et 1er janvier.