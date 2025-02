Monaco fait allégeance au PSG en Europe

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Toutes les équipes souffrent face au PSG depuis le début d'année 2025. Dernière victime en date Monaco qui a sombré 4-1 au Parc vendredi soir. Son entraîneur Adi Hutter était conscient d'être tombé face à un cador européen.

Très critiqué voire considéré comme inférieur à ses prédécesseurs, le PSG version 2024-2025 est une vraie terreur depuis plusieurs semaines. Les Parisiens ont gagné 9 de leurs 10 matchs en 2025 toutes compétitions confondues avec une attaque de feu. Manchester City a plié 4-2, Stuttgart a été écrasé chez lui 4-1, Brest a encaissé 5 buts également (5-2). Malgré une prestation encourageante, l'AS Monaco a récolté un tarif similaire aux autres clubs vendredi soir avec une défaite 4-1. Une claque pour le club du Rocher mais Adi Hutter n'était pas en colère.

Hutter fait du PSG un des favoris en C1

L'entraîneur autrichien s'est montré admiratif de la force de frappe parisienne. Interrogé par Téléfoot, il estime être tombé face à l'une des meilleures équipes d'Europe et surtout un candidat à la victoire finale en Ligue des champions. « Ils sont durs à battre et pour moi ils sont parmi les favoris pour la Ligue des champions », a t-il livré au micro de TF1.

L'entraineur monégasque, Adi Hütter, a fait du PSG un favori pour la Coupe d'Europe. @marinemrk pic.twitter.com/vHQRmkj4Ms — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 9, 2025

Un aveu révélateur de la grande forme parisienne. Cependant, il sera intéressant de voir le PSG se frotter à une équipe plus solide que l'AS Monaco. Les Monégasques ont déjà perdu trois fois contre les Parisiens cette saison avec 9 buts encaissés en tout. Un possible huitième de finale de C1 contre Liverpool ou le FC Barcelone, deux des équipes les plus séduisantes d'Europe cette saison, sera plus révélateur du véritable niveau de la bande à Luis Enrique.