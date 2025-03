Monaco ‍: Akliouche au PSG, ça devient sérieux

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Associé depuis un certain temps à des rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche assume être flatté par l’intérêt de l’actuel leader du championnat de France.

Ce n’est plus un secret pour personne : Maghnes Akliouche fait rêver le Paris Saint-Germain et notamment le duo que forment Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes forts du sportif au club de la capitale sont admiratifs du talent du milieu offensif de l’AS Monaco et du talent dont il dispose. Il n’est d’ailleurs pas impossible que le joueur de 23 ans, né en Seine-Saint-Denis, fasse l’objet d’une offre parisienne dès l’ouverture du prochain mercato estival. En attendant, celui qui a inscrit 5 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison veut rester concentré sur les prochaines échéances à venir avec le club de la principauté.

Le PSG, « le meilleur club » en France selon Akliouche

Tic tac tic tac via @telefoot_TF1 ⌛️⌛️



pic.twitter.com/vgRBthpFt6 — La Source Parisienne (@lasource75006) March 2, 2025

« Un intérêt du PSG ? C'est toujours flatteur. C’est le meilleur club de France. Pour moi ça reste très flatteur, mais comme je dis, je suis concentré sur l’AS Monaco. On a des échéances très importantes », a déclaré Maghnes Akliouche dans un entretien accordé à Téléfoot. Le milieu offensif monégasque, qui sera en fin de contrat en juin 2028, pourrait rapporter une très belle somme d’argent à son club en cas de départ. Tandis que sa valeur marchande ne fait que grimper selon les données du site spécialisé Transfermarkt (40 millions d’euros, la concurrence sur le dossier sera rude pour le Paris Saint-Germain. Pour l’heure, les dirigeants de l’AS Monaco ont déjà accepté l’idée qu’il sera difficile de le retenir à la fin de la saison. Pour le vendre, ils n’en attendent pas moins de 50 millions d’euros, prix de départ. Le PSG est prévenu.