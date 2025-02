Mohamed Salah prolonge à Liverpool, adieu le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah suscitait l'intérêt de plusieurs clubs, dont le PSG. Mais plusieurs médias anglais annoncent que l'attaquant égyptien a un accord pour prolonger.

Les supporters de Liverpool peuvent respirer, Mohamed Salah ne quittera pas Anfield en fin de saison. Alors que le nom de star des Reds était évoqué en Arabie Saoudite et bien évidemment au Paris Saint-Germain, puisqu'il arrivait en fin de contrat, les choses se sont subitement décantées. Et Anfied Edition, très puissant média consacré à Liverpool, annonce que selon ses sources internes, Mohamed Salah a prolongé son contrat avec le club anglais et que cela devrait être rapidement annoncé. Et il en serait de même pour son coéquipier, Virgil van Dijk, qui était, lui aussi, en instance de départ de Liverpool.

EXCLUSIVE: We understand that both Mohamed Salah and Virgil van Dijk have put pen to paper on new deals to extend their stay at Liverpool. ✍️ pic.twitter.com/fhIsKYvSRg — Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 4, 2025

Une double bonne nouvelle pour l'actuel leader de la Premier League au moment où l'on entre dans la dernière ligne droite de la saison. Alors que le PSG croisera peut-être la route de Liverpool lors des quarts de finale de la Ligue des champions, les dirigeants parisiens peuvent donc faire une croix sur la possible venue de Mo Salah la saison prochaine. Il y a encore deux semaines, il s'était dit que le Paris Saint-Germain avait proposé trois ans de contrat à la star égyptienne de Liverpool, avec un salaire colossal. Mais finalement, cela n'a pas convaincu Salah de quitter le club de la Mersey, où le joueur de 32 ans va continuer et probablement terminer sa carrière au plus haut niveau, avant peut-être de céder aux sirènes saoudiennes dans deux ou trois ans.