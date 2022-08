Miracle au PSG, une porte anglaise s'ouvre pour Kurzawa

De tous les indésirables du vestiaire parisien, Layvin Kurzawa est sans doute le plus difficile à céder au mercato estival. Toutefois, une opportunité se présente avec Fulham. Le promu de Premier League recherche un latéral et le Parisien est leur dernière solution.

Paris frustré, Paris embêté mais Paris libéré...de Kurzawa ? Si prometteur à son arrivée en 2015, Layvin Kurzawa est maintenant très loin de jouer les premiers rôles au PSG, voire de jouer tout court. L'ancien monégasque reste sur une saison sans match disputé en Ligue 1 avec une seule apparition officielle lors du trophée des champions. Malgré cette situation difficile, Kurzawa ne s'active pas pour autant à trouver un nouveau club. Il faut dire que les offres intéressantes ne s'accumulent pas pour un joueur au salaire élevé et sous contrat à Paris jusqu'en juin 2024.

Un club a quand même coché le nom de Layvin Kurzawa. Il s'agit de Fulham, promu cette saison en Premier League. Les Cottagers ont besoin d'un latéral gauche de toute urgence. Si le Français n'est pas leur première option, ils n'ont pas exclu de se tourner vers lui. Cette fin de mercato rend même cette perspective de plus en plus probable.

🚨 Sergio Reguilon will join Atletico Madrid, it’s locked in! Total agreement with Tottenham. 1 year loan until June 2023. No buy option included. Reguilon will travel to Madrid for medicals within the next few days. 🛩🔴 #THFC #transfers pic.twitter.com/GE11Lcv6Dr