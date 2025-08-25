Miracle au mercato, Aston Villa régale le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG doit faire vite pour dégraisser en cette fin de mercato. Marco Asensio est invité à partir mais l'Espagnol n'a pas encore trouvé son bonheur.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur son marché des transferts. Le club de la capitale veut faire partir certains indésirables. Randal Kolo Muani, Presnel Kimpembe, Arnau Tenas, Gianluigi Donnarumma ou encore Marco Asensio sont invités à se trouver une nouvelle équipe. Tout ce beau monde devrait trouver preneur mais leur départ n'est pas aussi simple que prévu. Concernant Marco Asensio, il ne semble pas très pressé. L'attaquant espagnol attend la meilleure offre, tout comme le Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, tout s'est apparemment accéléré pour le départ de l'ancien joueur du Real Madrid.

Asensio, un départ proche d'être bouclé

Selon les informations de PSGInside-Actus, Aston Villa devrait en effet réussir à conclure l'arrivée de Marco Asensio dans les prochains jours. Le club de Birmingham, où était prêté le Parisien en fin de saison passée, veut faire les efforts nécessaires pour le récupérer. Le compte précise que dans l'opération, les champions d'Europe devraient recevoir un chèque compris entre 15 et 20 millions d'euros.

Reste à savoir si Marco Asensio touchera le même salaire qu'il touche actuellement au Paris Saint-Germain, à savoir 14 millions d'euros par an. En tout cas, le départ de Marco Asensio pourrait peut-être permettre au PSG d'envisager recruter dans les dernières heures du marché des transferts. Luis Enrique et son staff sont ouverts aux opportunités même si le club ne recrutera pas pour recruter. Il reste encore du travail à toute la direction pour dégraisser. Concernant l'effectif actuel, il devra continuer sa préparation pour se projeter rapidement sur le déplacement en Ligue 1 à Toulouse samedi soir prochain.