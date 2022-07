Milan veut Abdou Diallo, le PSG s'étouffe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plutôt actif dans le sens des arrivées, le PSG doit également vendre lors de ce mercato estival. Abdou Diallo fait partie des candidats au départ.

Au contraire de Kurzawa, Herrera, Draxler ou encore Wijnaldum, l’international sénégalais n’a pas été placé dans le loft du Paris Saint-Germain par Luis Campos. Cela étant, Abdou Diallo est clairement poussé vers la sortie par la direction parisienne, qui souhaite boucler quelques ventes dans le but d’alléger sa masse salariale et son effectif en quantité. Un temps cité dans le viseur de Naples, Abdou Diallo a finalement peu de chances de rejoindre le club résidant au San Paulo, qui a misé sur Kim Min-Jae, lequel était par ailleurs la priorité du Stade Rennais en défense. Bien que la piste napolitaine se soit refermée, Abdou Diallo reste très courtisé en Italie. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund pourrait faire l’objet d’une offre de l’AC Milan d’ici la fin du mercato estival.

Milan veut Abdou Diallo à prix discount

Le journal aux pages roses croit savoir que l’AC Milan est toujours à la recherche d’un défenseur central et que le profil d’Abdou Diallo plait beaucoup à l’état-major lombard. Il faut dire que ces derniers mois, l’AC Milan n’a pas été déçu quand il recruté des joueurs francophones, que ce soit avec Théo Hernandez, Pierre Kalulu ou encore Olivier Giroud et Mike Maignan. En manque de temps de jeu au PSG, Abdou Diallo, qui veut retrouver un statut de titulaire en club dans la perspective de la Coupe du monde, verrait sans doute d’un très bon œil un départ vers le Milan AC, champion d’Italie en titre. Les positions des deux clubs sont toutefois très éloignées, le PSG visant un transfert important pour Abdou Diallo tandis que l’AC Milan aimerait récupérer le Sénégalais sous la forme d’un prêt avec option d’achat ou d’un transfert à bas coût. Dans le même article, la Gazzetta précise par ailleurs que l’AC Milan croit toujours en ses chances de recruter Renato Sanches, dont le dossier tourne de plus en plus au mauvais feuilleton.