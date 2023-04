Mikel Arteta au PSG, le Real Madrid gâche tout

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Intéressé par José Mourinho, le PSG a également un œil sur la situation de Mikel Arteta pour la succession de Christophe Galtier.

En poste à Arsenal depuis décembre 2019, Mikel Arteta a réalisé un travail fabuleux qui pourrait bien mener les Gunners au titre de champion d’Angleterre cette saison. Rien n’est encore fait, car le club londonien cale ces dernières semaines et ne compte plus que quatre points d’avance sur Manchester City avant le choc de la semaine prochaine contre l’équipe de Pep Guardiola.

Le PSG surveille la situation de Mikel Arteta

Mais peu importe le dénouement, le travail réalisé par Mikel Arteta chez les Gunners force le respect et l’admiration. C’est en toute logique que le Paris Saint-Germain suit les travaux réalisés par l’Espagnol à Arsenal, alors que la question de la succession de Christophe Galtier va bientôt se poser. En effet, il est impensable que le natif de Marseille soit reconduit la saison prochaine, raison pour laquelle le PSG étudie d’ores et déjà plusieurs pistes pour l’après-Galtier.

A en croire RMC, la piste José Mourinho a pris du poids ces derniers jours. Mais certains dirigeants en interne sont plutôt favorables à la venue de Mikel Arteta. Il sera néanmoins délicat de faire venir le Basque à Paris car selon Rio Ferdinand, ex-défenseur de Manchester United et consultant pour Vibe with Five sur YouTube, Mikel Arteta rêve de prendre la place de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Arteta successeur d'Ancelotti au Real Madrid ?

« J’ai entendu dire qu’Ancelotti, Don Carlo, pourrait quitter le Real Madrid cet été. Et visiblement, Mikel Arteta cherche à partir au Real Madrid. Arsenal doit garder Arteta, d’abord et avant tout, quoi qu’il arrive » a lancé Rio Ferdinand dont l’annonce risque de faire l’effet d’une bombe à Arsenal et au Real Madrid. Le PSG continue de suivre tout cela de près avec de moins en moins de chance de faire venir Mikel Arteta. Car si le Real Madrid décide de faire de l’Espagnol sa priorité, il sera quasiment impossible pour l’actuel entraîneur d’Arsenal de refuser une telle proposition.