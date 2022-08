Michut quitte le PSG, il est déjà dans son nouveau club

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain continue son opération dégraissage puisque ce samedi le départ d'Edouard Michut est acté ou presque. Le jeune joueur est même dans les tribunes de Sunderland où il va signer.

Luis Campos a demandé à ce que le groupe de Christophe Galtier soit allégé et les choses s’accélèrent au moment où le mercato entre dans ses derniers jours. C’est cette fois Edouard Michut qui va être prêté en D2 anglaise, et plus précisément à Sunderland qui vient de remonter cette saison dans l’antichambre de la Premier League. Preuve de l’imminence d’un accord, même s’il n’a pas encore passé sa visite médicale, préalable indispensable à la signature de son contrat, le milieu de terrain de 19 ans du PSG était présent dans les tribunes du Stadium of Light, où avec 37.618 autres spectateurs il a assisté à la défaite de sa future équipe. Un résultat qui laisse Sunderland à la 6e place du classement de Championship.