Miami et le Barça c'est fini, Messi s'offre au PSG !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Actuellement à la Coupe du Monde 2022 avec sa sélection d’Argentine, Lionel Messi a de grandes chances de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain malgré les rumeurs l'envoyant en MLS ou au Barça.

Alors qu’il vise le sacre mondial avec l’Argentine, pour entrer définitivement dans l’histoire du football, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir au-delà de la saison en cours. En fin de contrat en juin prochain du côté du PSG, La Pulga est courtisée sur le marché des transferts. Ces derniers jours, une rumeur amenant le sextuple Ballon d’Or à l’Inter Miami a circulé dans les médias. Mais malgré l’envie de David Beckham, le club américain de MLS « n'a aucune chance de pouvoir signer Messi pour la saison prochaine », selon Goal. Le média affirme que, étant donnée sa bonne forme, l'ancien du FC Barcelone préfère se concentrer sur le football en Europe pour le moment, et une compétitivité supérieure au football américain.

Même constat pour le Barça, qui ne semble pas étudier l’option du retour de Messi au Camp Nou avec réel sérieux étant donné que l'Argentin n'a pas aimé du tout comme a été géré son départ. Autant dire que Paris a une voie royale pour prolonger sa star. D’après le média spécialisé, Lionel Messi sait d’ailleurs qu’il va recevoir une prolongation de contrat de la part du PSG à son retour de la Coupe du Monde. Une offre qui devrait porter sur un bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025, avec un salaire plus ou moins équivalent à son contrat actuel. La prolongation serait même déjà en bonne voie, les deux parties étant en très bons termes.

Messi prolongé par le PSG après la Coupe du Monde ?

Du côté des dirigeants parisiens, la signature du nouveau contrat de Messi est une priorité. D’abord parce qu’ils estiment que l’Argentin est un joueur clé du projet sportif parisien, avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Mais aussi parce que l’ancien du Barça est un vrai plus en termes d’image et de marketing, le PSG ayant multiplié son nombre de sponsors depuis l’arrivée de Messi en 2021. Quoi qu’il en soit, Messi prendra une décision après le Mondial au Qatar, qu’il espère le plus heureux possible avec une victoire finale. Après le dernier très grand rendez-vous de sa carrière, il sera l’heure de faire le point sur son futur, qui passera très probablement par le PSG. Au grand bonheur des suiveurs du football français qui continueront de voir le meilleur joueur de l’histoire à l'oeuvre en L1.