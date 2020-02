MHSC : Haaland va aussi vite que lui, Delort chambre le PSG

Dans : PSG.

A la surprise générale, Andy Delort a été chronométré comme le joueur le plus rapide de la saison en Ligue 1 lors d’un sprint à 36,8 km/h face à l’AS Saint-Etienne.

Cette saison, l’attaquant de Montpellier a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain. Et pour cause, il s’est écharpé à plusieurs reprises avec Leandro Paredes mais surtout avec Neymar, à qui il reprochait son attitude beaucoup trop provocatrice sur le terrain. C’est donc en bon ennemi du Paris Saint-Germain que l’ancien attaquant du Stade Malherbe de Caen s’est permis de chambrer les joueurs du PSG après la défaite 2-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Via son compte Twitter, Andy Delort a retweeté son record de vitesse en y ajoutant un petit commentaire qui risque d’en faire réagir plus d’un à Paris. « Sans oublier Haaland, chronométré à 6,64 secondes sur une course de 60 mètres hier soir ! » s’est exclamé Andy Delort, faisant bien évidemment référence au match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, que l’attaquant norvégien a marqué de son empreinte avec son retentissent doublé. Les hostilités pour le PSG-Montpellier de la saison prochaine sont déjà lancées…