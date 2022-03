Messi poussé au PSG par le Barça, c'est la réalité

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a surpris tout le monde en parvenant à recruter Lionel Messi, libre à la fin de son contrat avec le FC Barcelone.

Jusqu’à la dernière minute, les observateurs ainsi que les supporters du FC Barcelone ont imaginé une prolongation de Lionel Messi avec une forte baisse de salaire à la clé. Cela n’a finalement jamais vu le jour et c’est donc au Paris Saint-Germain que l’international argentin s’est engagé pour deux ans, soit jusqu’en juin 2023. Ce choix de Lionel Messi a surpris beaucoup de monde mais selon Ludovic Giuly, qui s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de RMC, l’ex-capitaine du Barça n’avait finalement pas grand choix pour la suite de sa carrière. Et pour cause, Manchester City venait de dépenser 115 millions d’euros pour s’offrir Jack Grealish en provenance d’Aston Villa. Le PSG apparaissait donc comme l’opportunité la plus logique pour Lionel Messi.

Messi n'avait pas le choix selon Giuly

Le 65ème #BallonDor a été attribué à Leo Messi. Vainqueur de la prestigieuse récompense pour la septième fois, un record, l’attaquant du Paris Saint-Germain continue d’écrire sa légende. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021

« Qui d’autre allait le payer ? City avait pris Grealish. Si ça se passe un mois avant, Guardiola il l’accueille avec le tapis rouge. Mais là, qui peut le payer ? Seul Paris pouvait le payer. Quand Leo part en vacances, il sait qu’il y a un problème. Tu crois que Nasser ne l’a pas appelé ? Bien sûr qu’il l’a appelé, bien sûr qu’ils s’étaient mis d’accord à l’avance. Leo pensait que le Barça allait proposer de baisser son salaire de 50%, mais ils ne lui ont même pas proposé ça ! Il connaît Neymar, Paredes, Di Maria… Tu crois qu’il va aller où ? Tu crois qu’ils ne l’ont pas appelé les mecs ? Ils l’ont appelé et lui ont dit ‘on t’accueille’ » a jugé l’ancien attaquant du PSG et du FC Barcelone au micro de RMC. Six mois plus tard, le bilan de Messi à Paris est contrasté avec 7 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues mais seulement 2 buts en Ligue 1.