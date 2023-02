Messi, Neymar, Mbappé, le PSG n'a plus le choix

Dans : PSG.

L'été prochain, le PSG devrait se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts. Surtout que les champions de France devront encore jongler avec les contraintes liées au fair-play financier.

Les périodes de mercato sont toujours très attendues au PSG. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le club de la capitale a habitué les fans et autres observateurs à de grosses dépenses, ayant entrainé l'arrivée de très grands joueurs. Problème, depuis quelques années maintenant, le PSG est surveillé de très près par les instances du fair-play financier. Et la masse salariale énorme du PSG pose problème. Entre les contrats de Kylian Mbappé, de Neymar ou encore de Leo Messi, les champions de France vont très vraisemblablement devoir faire un choix fort dans le futur. Quitte à casser la MNM.

Le PSG dos au mur

D'après les informations de The Times, le Paris Saint-Germain devra en effet être obligé de réduire considérablement sa masse salariale lors de la prochaine intersaison. Une baisse de 30% serait nécessaire pour répondre aux exigences du fair-play financier. Et dans ces conditions, difficile d'imaginer Leo Messi prolonger son contrat, du moins avec le même salaire qu'actuellement, lui qui touche 35 millions d'euros net par an. Mais le départ potentiel de Messi ne serait pas le seul attendu, car la masse salariale de 700 millions d'euros va devoir être encore plus allégée. Reste à savoir qui déciderait de partir, alors que la fin de saison et la fin de la campagne en Ligue des champions devraient encore changer pas mal de choses, notamment concernant l'avenir de Kylian Mbappé. A noter qu'en début de saison, le PSG avait déjà dû payer 10 millions d'euros pour non respect des règles du fair-play financier. Si Paris ne se met pas de nouveau très vite en accord avec les demandes requises, une autre amende de 55 millions d'euros sera infligée en cas de nouvelle infraction avant la saison 2025-2026.