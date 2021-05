Messi, Neymar, Mbappé au PSG, l'incroyable info !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain travaille sur son futur mercato. Et selon Le Parisien, le PSG a clairement le désir d'aligner Lionel Messi avec Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine et ne le cache même plus.

2017 a été le mercato du siècle dans le monde du football, le Paris Saint-Germain recrutant, pour 400ME, simultanément Neymar, en provenance du FC Barcelone, et Kylian Mbappé, d’abord prêté par l’AS Monaco avant de rejoindre définitivement le club de la capitale. Mais que dire du marché des transferts 2021 si les informations du quotidien Le Parisien sont exactes, ce dont il n’y a pas lieu de douter. Car même si le PSG a pris une claque mardi soir contre Manchester City en Ligue des champions, Leonardo n’est pas du genre à baisser pavillon. D’autant que le directeur sportif brésilien souhaite offrir à Mauricio Pochettino l’équipe dont ce dernier a besoin. Ayant clairement plus d’atomes crochus avec l’ancien coach de Tottenham qu’avec Thomas Tuchel, qu’il n’avait pas choisi, Leonardo a convenu avec le coach argentin que le club avait besoin d’un milieu de terrain, d’un latéral…et d’une star mondiale.

Messi au PSG, des agents déjà informés ?

Bien évidemment, tout le monde se dit que si Kylian Mbappé part pour le Real Madrid, alors le Paris Saint-Germain doit impérativement frapper fort. Et c’est dans ce cadre que le nom de Lionel Messi est sorti il y a plusieurs mois. Mais pour le quotidien francilien, même si Mbappé reste au PSG alors Leonardo pourrait faire venir la légende argentine du Barça. Et la venue de Leo Messi en Ligue 1 a même été déjà évoquée avec des agents, y compris dans un scénario totalement fou qui envisage que Neymar et Kylian Mbappé seraient alignés avec Lionel Messi la saison prochaine sous le maillot parisien. « À plusieurs reprises ces derniers mois, les dirigeants parisiens ont formulé devant des agents ou des représentants de joueurs le souhait de construire une équipe avec Lionel Messi si leur poulain signe à Paris. Ils présentent même une équipe où Messi serait associé et à Neymar et à Mbappé, si le champion du monde décidait de rester », expliquent les journalistes du Parisien. Il est vrai que s'offrir le sextuple Ballon d'Or serait une réponse aux exigences de Mbappé qui veut savoir quelles sont les ambitions sportives du PSG.

Le PSG a les finances pour payer Messi, Mbappé et Neymar

Financièrement, tout cela semble un peu dingue, le salaire de Neymar, Mbappé et Messi étant supérieur à 100ME par an au total si l’on additionne les trois joueurs. Mais dans les discussions avec les agents, le Paris Saint-Germain ne semble avoir aucun doute sur sa faculté à financer ce trio de feu. Tout cela sans même parler des retombées marketing d’une telle composition d’équipe sous le maillot du PSG. Oubliez 2017, le mercato 2021 s'annonce explosif !